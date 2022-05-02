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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري نفسي تحث على ضرورة صلة الرحم في الأعياد.. فيديو

إيناس علي إستشاري
إيناس علي إستشاري الصحة النفسية و تعديل السلوك

قالت الدكتورة إيناس علي إستشاري الصحة النفسية و تعديل السلوك، إن الرئيس السيسي أدخل البهجة والسرور على أبناء الشهداء اليوم في احتفالية عيد الفطر المبارك وجعلهم يشعرون أنهم ليسوا بمفردهم، معقبة: "وهذا يعطي دعما نفسيا قويا لهم ويزيد لديهم الشعور بالانتماء للمجتمع".

 

 

وأضافت إيناس علي أثناء لقائها مع برنامج "صباحنا مصري" المذاع على "الفضائية الأولى"، أن الإنسان عندما يعطي طاقة حب وسعادة وفرحة ،فإنها تعود على الشخص ذاته، وتنعكس على البلد كلها.

 

وأشارت  استشاري الصحة النفسية و تعديل السلوك، إلى أن دور الآباء والأمهات مهم جداً في توجيه أبنائهم على أهمية توطيد صلة الرحم مع الأجداد والأقارب، وإظهار الحب لهم .

 

وأوضحت إيناس على ، أن الاهتمام بالجار ينشر السعادة في المنازل ، مؤكدة أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) أوصى على سابع جار.

 

 

إيناس علي ستشاري الصحة النفسية و تعديل السلوك الرئيس السيسي ابناء الشهداء صلة الرحم

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