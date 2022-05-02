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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حصل علي 11.. الأهلي يعاني في ركلات الترجيح خلال الموسم الحالي

صدى البلد

تعادل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى مع نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

 

وسجل محمد مجدى أفشة هدف التعادل للمارد الأحمر أمام نظيره فريق سيراميكا كليوباترا من ركلة جزاء.

وشهدت آخر 8 ركلات جزاء تم احتسابها للاهلى في بطولة الدوري الممتاز ودورى ابطال افريقيا تمكن من تسجيل إثنتين فقط بأقدام عمرو السولية فى شباك فريق الرجاء المغربي بدورى أبطال أفريقيا ومحمد مجدى أفشة فى مرمى فريق سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

 

وحصل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى خلال الموسم الحالى فى دورى أبطال أفريقيا والدورى الممتاز على ١١ ركلة جزاء سجل منها ٥ وأهدر لاعبوه ٦.

 

كان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عقد اجتماعا مع لجنة التخطيط، التي تضم محسن صالح وزكريا ناصف وبحضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وذلك لمناقشة أسباب تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم بشكل مفاجئ، بالرغم من توفير كافة احتياجات الفريق على كل المستويات، فضلًا عن القدرات الفنية المتميزة للاعبين وجهازهم الفني، والذين حققوا العديد من البطولات على المستويين المحلي والإفريقي.

 

شهد الاجتماع التطرق إلى كافة التفاصيل بمنتهى الوضوح لوضع النقاط فوق الحروف وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي حرصا على مسيرة الفريق في المرحلة المقبلة.

وعقب الاجتماع توجه محمود الخطيب وبصحبته حسام غالي ولجنة التخطيط لمران الفريق، وعقد اجتماعًا مع اللاعبين والجهاز الفني، وواجه الجميع بالقصور الذي شهدته المباريات الأخيرة، وقبلها غياب الروح والعزيمة والإصرار.

 

وشدد رئيس الأهلي على أن الفترة القادمة لا تحتمل تكرار مثل هذا القصور أيًا كانت المبررات، ولا بد أن يضطلع كل فرد في منظومة الفريق بمسئولياته، وأن يتحلى الجميع بشخصية الأهلي في كل شيء، وغير مسموح لأي فرد أن يعيش على ذكريات البطولات الماضية، وأن الفوز ببطولة قارية لا يعني التفريط في البطولة المحلية، والأهلي يلعب للفوز بكل البطولات التي يشارك فيها، وكل مسئول في النادي أيًّا كان دوره سواء كان لاعبًا أو مدربًا أو إداريًّا أو عضو مجلس إدارة لا بد أن يعلم ذلك، ويعمل على تحقيقه.

وختامًا أشار محمود الخطيب إلى أنه لم ولن يفقد ثقته الكبيرة في اللاعبين وجهازهم الفني، وأن الأمر لا يزال بأيديهم، وهم قادرون على تصحيح الأوضاع.

 

وفيما يخص الاستعداد لمباراتي الذهاب والعودة في الدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال في ضوء النقاش الذي جرى مع الجهاز الفني.. تقرر دخول الفريق معسكرًا ابتداءً من غد الثلاثاء لحين انتهاء المباراتين، وأن يقوم الجهاز الفني باستثمار هذا المعسكر وتنفيذ البرامج البدنية والفنية التي يراها مناسبة من وجهة نظره.
 

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