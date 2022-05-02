شبانة: السيولة المالية ترجح كفة المدرب الأجنبي للمنتخب الأولمبي

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن اتجاه اتحاد الكرة برئاسة جمال علام للاستعانة بمدرب أجنبي للمنتخب الأولمبي على حساب المدرب الوطني بعدما نجح الاتحاد في توفير موارد مالية لرواتب المدرب الأجنبي.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC ، أن اتحاد الكرة نجح في توفير موارد مالية في الساعات الأخيرة حيث تسلم مكافآت المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية وقيمتها 44 مليون جنيه بجانب 25 مليون جنيه من المشاركة في كأس العرب وموارد أخرى من الشركات الراعية.

وأتم شبانة: الأزمة المالية التي مر بها اتحاد الكرة في الفترة الأخيرة كانت حاجزا أمام تولى مدرب أجنبي قيادة المنتخب الأولمبي، لكن مع توفير موارد مالية مؤخرا بات الاتجاه الأقرب هو إسناد المهمة لمدرب أجنبي.