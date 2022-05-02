مانشستر يونايتد يسعى لمصالحة جماهيره أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق مانشستر يونايتد، اليوم، الإثنين، برينتفورد، في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويطمح مانشستر يونايتد إلى العودة إلى سكة الانتصارات من جديد، لتحسين موقفه في جدول الترتيب من أجل اقتحام المربع الذهبي والمؤهل لدوري أبطال أوروبا.

زملاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وبعد التعادل الأخير أمام تشيلسي بملعبهم وأمام جماهيرهم والخسارتين المتتاليتين قبله أمام ليفربول وآرسنال سيسعون هذه المرة إلى التدارك وتحقيق انتصار من أجل مصالحة الجماهير رغم صعوبة المهمة أمام منافس عنيد يريد هو الآخر العودة بنتيجة إيجابية إلى الديار.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 55 نقطة.

