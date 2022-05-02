إظهار الفرحة والتجمّل .. سنن أحرص على اتباعها في عيد الفطر

يعد قدوم العيد فرحة ينتظرها المسلمون بعد صيام شهر رمضان الكريم حيث اوصى الرسول بعدة سنن مستحبه اتباعه خلال ايام العيد لادخال البهجة والسرور علينا .

سنن مستحبة في عيد الفطر

قالت دار الإفتاء إن السنن المستحبة في عيد الفطر هي التوسعة على الأهل بمعنى أن تُسَنُّ التَّوْسِعةُ في العيد على الأهل بأيِّ شيءٍ كانَ من المأكول؛ إذْ لم يَرِد الشرعُ فيه بشيءٍ معلوم، فمن وسَّع على أهله فيه فقد امتثل السُّنَّة، ويجوز أن يُتَّخَذَ فيه طعامٌ معلوم؛ إذ هو من المباح، لكن بشرط عدم التكلف فيه، وبشرط أن لا يُجعَل ذلك سُنَّةً يُستَنُّ بها فيُعَدُّ مَنْ خالف ذلك كأنه مُرتكبٌ لكبيرة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.