تحرش بسيدة.. التحقيق مع شخص لاتهامه بارتكاب أفعال منافية للآداب

تباشر نيابة مصر الجديدة، اليوم الإثنين ، التحقيق مع شخص لاتهامه بارتكاب أفعال منافية للآداب والتحرش بإحدى السيدات حال استقلالهما أتوبيس نقل جماعى بالقاهرة.



وكانت رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بأفعال منافية للآداب والتحرش بإحدى السيدات حال استقلالهما أتوبيس نقل جماعى وتضرر شقيق السيدة المشار إليها مما تعرضت له.



كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من خلال استخدام التقنيات الحديثة من تحديد مرتكب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.