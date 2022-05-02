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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حصاد الثقافة خلال شهر رمضان.. فعاليات فنية وإبداعية في محافظات مصر

الثقافة خلال رمضان
الثقافة خلال رمضان

قدمت وزارة الثقافة بقطاعاتها المختلفة المئات من الفعاليات الفنية والثقافية على مدار شهر رمضان المنقضي، في كافة الفروع والمواقع التابعة لها بالقاهرة والمحافظات، وتألقت الفرق التابعة لها في كافة الميادين، والساحة وسط حضور الآلاف من الجماهير المصرية التي أعربت عن سعادتها بالأنشطة المختلفة خلال أيام الشهر الكريم.

ووصلت عدد الفعاليات التي قدمت إلى 1479 فعالية فنية وفكرية وابداعية، نرصد أبرزها في هذا التقرير.


49 حفلا رمضانيا على مسارح دار الأوبرا المصرية،  تضمنت أمسيات موسيقية وغنائية متميزة ذات طابع روحاني وديني يسمو بالمشاعر والوجدان بالإضافة إلي عروض لفرق فنية شابة متفردة مع ليالي لنجوم الموسيقى والغناء وسهرات للدول العربية.


فيما قدم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور 156 نشاطا فعليا و66 نشاطا الكترونيا شمل مجموعة من الورش والحرف التراثية بالمواقع والمتاحف.


بينما قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة 578 فعالية فكرية وفنية وإبداعية بجميع محافظات الجمهورية منها سور القاهرة الشمالي الذى يشهد عرض فيلم  تسجيلى بعنوان القاهرة القديمة التاريخية من انتاج المركز القومى للسينما ، أوبريت هنا القاهرة ، فرقة أوبرا عربى ، فرقة الحضرة للانشاد الصوفى.


كما استضاف مسرح الطفل بسور القاهرة الشمالي عروض فنية متخصصة وفرق خارجية فنية منها أوركسترا الانامل الصغيرة (صندوق التنمية الثقافية)، عروض سينمائية للاطفال من انتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة وغيرهما الكثير.


واستضاف ممشى سور القاهرة الشمالى ومسرح بيت الشاعر مجموعة متنوعة من عروض الفرق الشعبية والمعارض والورش الفنية بالاضافة الى معرض مركزي يضم منتجات الطرق على النحاس – أشغال الحلي -فن الديكوباج ، و عرض السيرة الهلالية لفرقة عزت قرشي، افلام تسجيلية ، اطلس المأثورات الشعبية .

ونجحت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة في تقدين 17  فعالية فنية متنوعة منها حفل لفرقة الانشاد الديني بالمعهد العالي للموسيقى العربية.

ونظم المجلس الأعلى للثقافة 18 فعالية متنوعة ما بين ندوات وأمسيات فكرية وإبداعية من خلال الشعب واللجان الثقافية.
 

وتألق قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال في برنامجه السنوى "هل هلالك" وتضمن 35 فعالية فنية متنوعة شملت الاحتفال بذكرى حرب العاشر من رمضان ، عرض عرائس الليلة الكبيرة، المنشد وائل الفشني، فرقة الأنامل الصغيرة (بورسعيد)، فرقة طبلة الست، فقرات من السيرك القومي، فرقة رضا للفنون الشعبية، الشيخ محمود التهامي.


والبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان اسماعيل مختار قدم  7 عروض مسرحية بعدد 34 ليلة عرض أقيمت بالقاهرة والاسكندرية حيث شهد المسرح القومي مسرحية فى مديح المحبة ، وقدم مسرح القاهرة للعرائس مسرحية الليلة الكبيرة ضمن برنامج  هل هلالك على المسرح المكشوف بالهناجر ، كما قدم  المسرح الحديث مسرحية هاملت بالمقلوب على مسرح السلام ، وقدم مسرح الشباب مسرحية افراح القبة عن رواية لنجيب محفوظ على المسرح العائم بالمنيل.

وزارة الثقافة بقطاعاتها المختلفة الفعاليات الفنية والثقافية شهر رمضان المنقضي 1479 فعالية فنية وفكرية وابداعية مسارح دار الأوبرا المصرية ليالي لنجوم الموسيقى

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