القبض على عصابة بتهمة سرقة ألعاب من قصر الرئاسة في تركيا

أوقفت الشرطة التركية ثمانية أشخاص بينهم ستة موظفين برئاسة الجمهورية التركية، بتهمة سرقة ألعاب من القصر الفخم الذي تم بناؤه في عام 2013 بناء لأوامر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحسب ما نقله الموقع التركي "T24".

وأشار الموقع إلى أن هذه الألعاب مخصصة لتوزيعها على الأطفال خلال زيارات الرئيس داخل البلاد، وقد استمر أعمال السرقة داخل القصر طيلة 5 سنوات قبل أن يتم اكتشافها.

يذكر أن قوات الأمن تنتشر بشكل كثيف داخل "القصر الأبيض" في أنقرة، لكن العصابة استغلت ثغرة، تحت المسجد الخاص الضخم الذي تبلغ مساحته 5000 متر مربع والمجاور للقصر.

واستخدم أفراد العصابة سيارات رسمية لتهريب الألعاب المسروقة، لإعادة بيعها بأسعار منخفضة للتجار في المدينة.

وقدرت قيمة المسروقات خلال الشهر الماضي فقط بـ60 ألف دولار، وهي بمعظمها عبارة عن سيارات التحكم عن بعد للأطفال.