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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 2000 طن بضائع.. انتظام العمل بموانئ البحر الاحمر أول أيام العيد

صدى البلد

وجه اللواء محمد عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة الهيئة، بانتظام العمل بالمواني خلال اجازة عيد الفطر المبارك و ضرورة التنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي للتأكيد على العمل بالموانى بنظام الورادى خلال إجازة عيد الفطر.

كما شدد علي تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لسرعة انهاء الاجراءات وتذليل كافة العقبات  
وفي هذا السياق شهدت مواني البحر الاحمر اليوم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول ٢٠٤٨ طن بضائع عامة متنوعة و ١١٧ شاحنة و ٣٥١ سيارة ملاكي و ٤ معدات و١ قارب وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 5 سفن.

بلغ إجمالي السفن المتراكية علي الأرصفة  17 سفن ، ومن المنتظر دخول 1 سفينة جديدة اليوم.
وبلغت حركة الصادرات تداول ١٢٥٢ طن بضائع عامة ومتنوعة و ٤٦ شاحنة و ١ سيارة ملاكي.
كما بلغت حركة الواردات تداول ٧٩٦ طن بضائع عامة ومتنوعة و ٧١ شاحنة و ٣٥٠ ملاكي، 
واستقبل السويس السفينة SEA WAVE1 توكيل الجوهرة قادمة من جدة بحمولة ٧٢٥ طن مكونة من ٣٤٠ سيارة ملاكي و ٢ دراجة نارية و ١ قارب و ٤ معدة  . 

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم استقبال ٣ شاحنة بحمولة ٧١ طن و ٦٨ شاحنة فارغة فارغة و ١٠ ملاكي وتصدير ٤٦ شاحنة بحمولة ١٢٥٢ طن بضائع عامة و ١ ملاكي .

وفي هذا السياق سجلت مواني الهيئة وصول وسفر ٣٧٢ راكب بموانيها  
وتقدم اللواء محمد عبد الرحيم  رئيس مجلس ادارة  الهيئة بالتهنئة للعاملين بمواني الهيئة والأمة الاسلامية  بعيد الفطر المبارك.

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