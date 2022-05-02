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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ربابنة السفن الأجنبية يشاركون السوايسة فرحة عيد الفطر بصافرات بواخرهم بمجرى القناة

صدى البلد

خرج المئات من أهالى السويس،  للاستمتاع بالساعات الأولى من أيام عيد الفطر المبارك،  بالشواطئ والحدائق المتاخمة للمجرى الملاحى لقناة السويس عقب أدائهم صلاة العيد وسط بهجة من الأطفال والشباب وأولياء الأمور والأجداد مستمتعين بالجو الربيعى والمشهد الفريد لعبور سفن الحاويات وناقلات البترول ضمن قافلة الجنوب المتجهة من بور توفيق بالسويس الى بورسعيد شمال مرورا بالاسماعيلية.

وشهد الأهالي مشهدا فريدا بإطلاق ربابنة السفن الأجانب صافرت سفنهم لمشاركة أهالى السويس فرحتهم بعيد الفطر المبارك ، كما حرص المواطنون على التقاط الصور التذكارية مع بعضهم البعض خلال عبور السفن المجرى الملاحى.

وشهد محيط مسجد بدر بمنطقة بور توفيق استجابة اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس للأهالي والاطفال لالتقاط الصور التذكارية معهم عقب الانتهاء من صلاة عيد الفطر المبارك.

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