محافظ السويس يتبادل التهاني مع رجال الدين والشخصيات العامة بمناسبة عيد الفطر

استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بمكتبه اليوم، لفيف من أبناء السويس من مختلف الطوائف والفئات، ممثلي النقابات والجمعيات الاهلية والقيادات التنفيذية والشعبية وبعض ممثلي الأحزاب السياسية والشباب والرياضة والتموين والصحة والتربية والتعليم والقوي العاملة والزراعة والري ورؤساء وقيادات الأحياء لتبادل التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وكان في استقبال أهالي السويس والقيادات، الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة.



بدأ الاستقبال بلقاء الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس والدكتور علي عطا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدد من الأساتذة بكليات جامعة السويس.



كما التقي المحافظ رجال الدين الإسلامي والمسيحي، وعلي رأسهم الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف وقيادات مديرية الأوقاف والأنبا بموا أسقف السويس والأب انطونيوس وكيل مطرانية السويس والأب بشاي إسحاق راعي كنيسة الراعي الصالح والأب جيمي راعي الكنيسة الانجيلية وعددا من قيادات الكنيسة بالسويس.



وأيضا اسقبل المحافظ النائب احمد خشانة والنائب حافظ شوشة عضوا مجلسي الشيوخ، كما استقبل النائب جمال عبيد والنائب سيد الكرماوي والنائبة عفاف زهران أعضاء مجلس النواب.



واستقبل صقر، رمضان ابو الحسن رئيس اتحاد الجمعيات الاهلية وعدد من رؤساء الجمعيات الأهلية ومحمد الملاح رئيس الغرفة التجارية وأعضاء مجلس ادار الغرفة بالمحافظة وأعضاء جمعية حواء المستقبل .



وتبادل المحافظ، التهاني مع رؤساء الاحياء ومديري المديريات والأحزاب السياسية والمجتمع المدني بالسويس.



وعلي هامش لقاءات محافظ السويس مع المواطنين، دار حديث دعا فيه اللواء عبد المجيد صقر أبناء السويس بالتكاتف أجل تطوير وتنمية السويس لأنها محافظة تستحق كل اهتمام في مختلف المجالات، مؤكدا إنه يوجد الكثير والكثير من أعمال التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق والخدمات العامة التي تقدم لصالح شعب السويس العظيم.



وفي جميع اللقاءات بأبناء السويس المهنئين، أكد المحافظ علي أهمية التوعية المستمرة لمواجهة فيروس كورونا من أجل صحة المواطنين.