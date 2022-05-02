عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ السويس يتبادل التهاني مع رجال الدين والشخصيات العامة بمناسبة عيد الفطر

صدى البلد

استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بمكتبه اليوم، لفيف من أبناء السويس من مختلف الطوائف والفئات، ممثلي النقابات والجمعيات الاهلية والقيادات التنفيذية والشعبية وبعض ممثلي الأحزاب السياسية والشباب والرياضة والتموين والصحة والتربية والتعليم والقوي العاملة والزراعة والري ورؤساء وقيادات الأحياء لتبادل التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.


وكان في استقبال أهالي السويس والقيادات، الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة.


بدأ الاستقبال بلقاء الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس والدكتور علي عطا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدد من الأساتذة بكليات جامعة السويس.


كما التقي المحافظ رجال الدين الإسلامي والمسيحي، وعلي رأسهم الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف وقيادات مديرية الأوقاف والأنبا بموا أسقف السويس والأب انطونيوس وكيل مطرانية السويس والأب بشاي إسحاق راعي كنيسة الراعي الصالح والأب جيمي راعي الكنيسة الانجيلية وعددا من قيادات الكنيسة بالسويس.


وأيضا اسقبل المحافظ النائب احمد خشانة والنائب حافظ شوشة عضوا مجلسي الشيوخ، كما استقبل النائب جمال عبيد والنائب سيد الكرماوي والنائبة عفاف زهران أعضاء مجلس النواب.


واستقبل صقر، رمضان ابو الحسن رئيس اتحاد الجمعيات الاهلية وعدد من رؤساء الجمعيات الأهلية ومحمد الملاح رئيس الغرفة التجارية وأعضاء مجلس ادار الغرفة بالمحافظة وأعضاء جمعية حواء المستقبل .


وتبادل المحافظ، التهاني مع رؤساء الاحياء ومديري المديريات والأحزاب السياسية والمجتمع المدني بالسويس.


وعلي هامش لقاءات محافظ السويس مع المواطنين، دار حديث دعا فيه اللواء عبد المجيد صقر أبناء السويس بالتكاتف أجل تطوير وتنمية السويس لأنها محافظة تستحق كل اهتمام في مختلف المجالات، مؤكدا إنه يوجد الكثير والكثير من أعمال التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق والخدمات العامة التي تقدم لصالح شعب السويس العظيم.


وفي جميع اللقاءات بأبناء السويس المهنئين، أكد المحافظ علي أهمية التوعية المستمرة لمواجهة فيروس كورونا من أجل صحة المواطنين.

السويس رمضان عيد الفطر الكرم الملا مجلس النواب الشرقاوى عيد صحة كورونا وزارة الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حافِظ على اللاعبين| عبد الحفيظ لـ موسيماني: أفعالك لا تليق بحجم الأهلي

دعاء للميت في العيد 2022 .. يجعل الملائكة تطوف حوله وتعايده بالقبر

كم عدد تكبيرات صلاة العيد .. وهل فرض أم سنة؟ 3 آراء للفقهاء

سعر الذهب اليوم الأحد 1-5-2022

متحور جديد أشد فتكا من كورونا.. بيل جيتس يحذر العالم من كارثة

وقت تكبيرات العيد .. متى يبدأ التكبير في عيد الفطر وينتهي وفضله وصيغته

فيفا يعاقب السنغال بإقامة مباراة دون جمهور و175 ألف فرنك سويسري

اتحاد الكرة : علينا التقاتل لاستعادة حقوقنا في مباراة مصر والسنغال

ترشيحاتنا

آخر تطورات الحرب الأوكرانية.. سيطرة روسيا واستئناف القصف ومعاقبة الدول لموسكو

ولا كأني بنت ليل|حكاية أمنية مع زوجها الهارب: ضيع حياتي بسبب الآثار

استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم.. تفاصيل

شروط التظلم بقانون التمويل الاستهلاكي الجديد.. تفاصيل

كيف أواظب على الطاعة بعد رمضان.. دار الإفتاء تقدم نصائح من ذهب

الزمالك يسعى للتعاقد مع هشام صلاح نجم الاتحاد.. واللاعب يطلب تأجيل التوقيع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيف قيود كورونا.. زعماء عرب يؤدون صلاة عيد الفطر وسط المواطنين.. صور

لو ملكش في الفسيخ والرنجة.. 4 أكلات يمكن تناولها في العيد مع العيلة

الآلاف يؤدون صلاة العيد بالجامع الأزهر.. صور

أفضل وجبة للأطفال في العيد.. وافل بـ3 مكونات فقط

فيديو

10 أطعمة تجلب السعادة وتقاوم الاكتئاب.. تعرف عليها

ماذا قال السيسي لأسر الشهداء وأبطال الاختيار 3 في عيد الفطر؟

بالفيديو.. شخص يقوم بحرق شقته ثم يلقي بنفسه من شرفة المنزل

الاغتسال والصلاة .. تعرف على سنن الرسول في العيد |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

اﻟﻤﺰﻳﺪ