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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شباب الأقصر إلى رضا عبدالعال: عايزينك مدير فني لمنتخب مصر

الكابتن رضا عبدالعال
الكابتن رضا عبدالعال

وجه مجموعة شباب من الأقصر رسالة إلى الكابتن رضا عبدالعال، فقال أحدهم "انت احسن مدرب في مصر".

وأضاف شاب آخر على فضائية "تن"، قائلاً "كل سنة وانت طيب يا كابتن رضا عبدالعال .. احنا بنحبك أوي".

وناشد آخر، رئيس اتحاد الكرة المصري، قائلاً "احنا عايزين كابتن رضا عبدالعال، يكون مدير فني لمنتخب مصر".

ومن جانبه، صرح عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، في حوار سابق مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " العرافة " المذاع على قناة " المحور "، قائلاً: " رضا عبدالعال مش ممكن يبقى مدرب المنتخب .. وأحمد شوبير ممكن يبقى رئيس اتحاد الكرة، وصلاح قد يحصل على لقب الكرة الذهبية هذا العام، ومش ممكن أحترف التمثيل".

كما شارك الحضري، في فقرة "ممكن أو لا يمكن"، وأجاب فيها مجموعة إجابات سريعة، وقال: "مصطفى شوبير لازم يلعب الأول عشان يبقى ممكن يلعب للمنتخب، وممكن أبقى مدرب حراس مرمى النادي الأهلي".

الأقصر شباب الاقصر رضا عبدالعال مدير فني لمنتخب مصر منتخب مصر عصام الحضري

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