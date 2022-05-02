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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بصدى البلد للبحث عن شقيقته المتغيبة

صدى البلد

بعث القارئ وليد غازي، استغاثة لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد، للبحث عن أخته المتغيبة من أول أمس.

 

وقال غازي في استغاثته: “أختي سلمي متغيبة منذ أول أمس وكانت ترتدي عباية سوداء وطرحة بيضاء، وذهبت لشراء بعض الأشياء من مدينة السلام ولم تعود حتي الآن، أرجو من يتعرف عليها التواصل علي رقم 01092005727”.

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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