مفاوضات أوروبية لحظر استخدام النفط الروسي

عرضت قناة "العربية"، تقريرا عن أن الاتحاد الأوروبي على وشك أخذ قرار يوقف تدريجي مشتريات النفط الروسي ضمن العقوبات المفروضة على موسكو عقب الحرب مع أوكرانيا.

وأضاف التقرير، أن مسؤولا أوروبيا أكد بصحيفة “فرنس بريس”، أن هناك إرادة سياسية لوقف شراء النفط من روسيا وستعرض المفوضية الأوروبية مقترح بذلك مع فترة انتقالية تمتد حتى نهاية 2022.

وأوضح التقرير، أن المسؤول شدد على أن القرار ليس من السهل تنفيذه بسبب مشكلتين الأولى وجود بلدين ليس لديهما منافذ بحرية إذا تعتمد المجر وسلوفاكيا على أنابيب النفط الروسية وعما غير متصلين بأية أنابيب نفط أوروبية.

وتابع ان المشكلة الثانيه حرص الاتحاد الأوروبي على إلا تؤدي قراراته الي ارتفاع أسعار النفط.