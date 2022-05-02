دار التنوير تصدر رواية "برلين.. نهاية العشرينيات السوداء"

صدر حديثًا عن دار التنوير للنشر والتوزيع، رواية "برلين: نهاية العشرينيات السوداء" لـ محمد سامي الكيّال.

يسرد محمد سامي الكيّال في روايته الأولى صورة متخيلة لبرلين متخذًا من حي فيها اسمه "شام" نموذجًا لنوعية الصراعات التي تدور في المدينة التي باتت متعددة الأعراق بسبب ازدياد عدد المهاجرين فيها.

يسيطر محمود الأسود على "شام" ويسعى لأن يمدّ سيطرته على برلين من خلال حزب سياسي هو "حزب الشعب الجديد". يدخل الانتخابات ويفوز بغالبية المقاعد، لكن تظهر حركة تتبنى شعار "ألماني على أرض ألمانية" في مواجهة حزب مامو.

نرى هذا الصراع يدور بين عدة جهات: مامو وحزبه، وغريمه المحقق الألماني بيتر كلوكنير، وعائلة الشيخ إسماعيل الذي يسيطر على تجارة المخدرات، وشخصيات أخرى عديدة: زوجات مامو، اللواتي اختلف الناس في عددهن. الجوليارديون الجدد، الذين لا نعرف إن كانوا شعراء أم إرهابيين.

يدخل الكيّال عالم الجريمة المنظمة في برلين، ويصف الصراع المستمر للسيطرة على أحياء بعينها في المدينة الكبيرة. تدور الأحداث الخيالية في ما سُمي "العشرينات السوداء"، سنوات "العصابات العربية" وصراعها مع النظام الألماني الصارم.

يخرج الجميع بلا نصر أو هزيمة، وتبقى برلين شاهدة على كل ما حدث.