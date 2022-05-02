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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

دون تصدر المجموعة القصصية "الستار الاسود" لنبيل فاروق

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثا عن دار دَوِّن للنشر والتوزيع،  المجموعة القصصية "الستار الأسود.. الكتاب الأول – حكايات الليل" للدكتور نبيل فاروق.


الكتاب يكشف عن ستار يحجب الكثير من الخبايا والأسرار، والتحدي الحقيقي هو أن تحاول التسلل خلفه.
ومن بين صفحات هذه القصص: 
ستعيش تجربة السفر عبر  أزمان بعيدة، والخطر يحدق بهم من كل ناحية، ستستجيب لنداءات وهمية من العالم الآخر وتسير خطوات ثابتة لرؤية صاحبها بلا إرادة منك، ستتبادل الحوار مع شخص ليس له وجود، ستقف أمام مصاص دماء وتحاول توقع حركاته لعله يحاول القضاء عليك في وهلةٍ من الزمن، ستدفع ثمن قرارات مصيرية اتخذها الأبطال بدافع الحب دون أن يحسبوا حسابًا دقيقًا لنتائجها، ستزيج بيدك ستارًا أسودًا وتتعرف على عالم من الأهوال في انتظارك. 
مجموعة من الحكايات ينقلها لنا رائد الخيال والفانتازيا د. نبيل فاروق والتي تشترك في قدرتها على بث شعور الخوف في روحك من الوهلة الأولى، وبعدما تضع نهايتك الخاصة لكل منها ستتفاجئ بنهاية مغايرة تمامًا عما في مخيلتك.

 

دار د و ن للنشر والتوزيع المجموعة القصصية الستار الأسود للدكتور نبيل فاروق ستار يحجب الكثير من الخبايا والأسرار ستعيش تجربة السفر

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