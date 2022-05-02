أخبار التكنولوجيا|أفضل 5 تطبيقات مجانية لمشاهدة الأفلام في العيد.. وقفزة في أسعار هواتف آيفون iPhone 14

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

مع انتهاء شهر رمضان الكريم، يستعد الكثير من الأشخاص لاتباع حمية غذائية صارمة في العيد أو ربما بعد العيد مباشرة في محاولة لإنقاص الوزن الزائد الذى اكتسبوه خلال شهر رمضان.





مع الأزمة العالمية الكبيرة التى تشهدها شركات الهواتف الذكية من نقص هائل للرقائق وأشباه الموصلات وكذلك الأزمة التى ترافقها من مشكلات كبيرة في سلاسل التوريد، يتوقع عدد كبير من المحللين والخبراء ارتفاع أسعار هواتف آيفون iPhone 14 القادمة.



مع وجود خدمات البث التليفزيوني التى تتطلب اشتراكات شهرية أو سنوية ومع رفع بعض الخدمات اشتراكاتها مثل نتفليكس، يعتبر أفضل خيار للمستخدمين هو تحميل التطبيقات المجانية لمشاهدة الأفلام والأعمال الدرامية مع الأسرة والأصدقاء معا احتفالا بالعيد.



بمرور الوقت، بينما تشحن بطارية هاتف الذكي الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد بشكل روتيني، من المحتمل أن تواجه مشكلة أو أخرى في بطارية، حيث تبدأ صحة بطارية هواتف أندرويد بالتدهور بشكل طبيعي نظرًا لأن البطاريات قابلة للاستهلاك، فإنها تتدهور في الأداء بمرور الوقت، لن يكون لديهم نفس القدر من الشحنة كما كانوا يفعلون عندما كانوا جددا.



تعتزم شركة فيفو الصينية إطلاق هاتفها الرائد Vivo S15 Pro خلال الأيام القليلة المقبلة بعد إطلاق Vivo S15e من الفئة المتوسطة، حيث كشف أحدث التسريبات أن الهاتف تم اعتماده من وكالة TENAA الصينية، كما سيصدر بمواصفات فائقة مع سعر مناسب.



تقوم شركة جوجل Google الأمريكية الرائدة عالميا حاليا بالتحضير لمؤتمرها Google I / O السنوى للمطورين للعام الحالي 2022 الذي سيتم انعقاده هذا الشهر في 11 و 12 مايو القادمين، والذي من المتوقع أن يكشف عن المنتجات الجديدة التي ستنافس بها جوجل بشدة في السوق هذا العام، ويمكن لكل المطورين في جميع أنحاء العالم التسجيل لحضور المؤتمر.