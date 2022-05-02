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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|أفضل 5 تطبيقات مجانية لمشاهدة الأفلام في العيد.. وقفزة في أسعار هواتف آيفون iPhone 14

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أفضل تطبيقات مجانية لنظام غذائي صحي في العيد وإنقاص وزنك الزائد

 

مع انتهاء شهر رمضان الكريم، يستعد الكثير من الأشخاص لاتباع حمية غذائية صارمة في العيد أو ربما بعد العيد مباشرة في محاولة لإنقاص الوزن الزائد الذى اكتسبوه خلال شهر رمضان. 
 

قفزة .. تسريبات : أسعار هواتف آيفون iPhone 14 القادمة 16600 جنيه


مع الأزمة العالمية الكبيرة التى تشهدها شركات الهواتف الذكية من نقص هائل للرقائق وأشباه الموصلات وكذلك الأزمة التى ترافقها من مشكلات كبيرة في سلاسل التوريد، يتوقع عدد كبير من المحللين والخبراء ارتفاع أسعار هواتف آيفون iPhone 14 القادمة.

 

أفضل 5 تطبيقات مجانية لمشاهدة الأفلام والمسلسلات في العيد


مع وجود خدمات البث التليفزيوني التى تتطلب اشتراكات شهرية أو سنوية ومع رفع بعض الخدمات اشتراكاتها مثل نتفليكس، يعتبر أفضل خيار للمستخدمين هو تحميل التطبيقات المجانية لمشاهدة الأفلام والأعمال الدرامية مع الأسرة والأصدقاء معا احتفالا بالعيد.

 

كيفية التحقق من صحة بطارية هاتف أندرويد


بمرور الوقت، بينما تشحن بطارية هاتف الذكي الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد بشكل روتيني، من المحتمل أن تواجه مشكلة أو أخرى في بطارية، حيث تبدأ صحة بطارية هواتف أندرويد بالتدهور بشكل طبيعي نظرًا لأن البطاريات قابلة للاستهلاك،  فإنها تتدهور في الأداء بمرور الوقت، لن يكون لديهم نفس القدر من الشحنة كما كانوا يفعلون عندما كانوا جددا.

 

فيفو تعتزم إطلاق هاتفها الرائد Vivo S15 Pro بمواصفات فائقة


تعتزم شركة فيفو الصينية إطلاق هاتفها الرائد Vivo S15 Pro خلال الأيام القليلة المقبلة بعد إطلاق Vivo S15e من الفئة المتوسطة، حيث كشف أحدث التسريبات أن الهاتف تم اعتماده من وكالة TENAA الصينية، كما سيصدر بمواصفات فائقة مع سعر مناسب.  

 

كل ما تريد أن تعرفه عن الحدث الأكبر من جوجل I/O 2022


تقوم شركة جوجل Google الأمريكية الرائدة عالميا حاليا بالتحضير لمؤتمرها Google I / O السنوى للمطورين للعام الحالي 2022 الذي سيتم انعقاده هذا الشهر في 11 و 12 مايو القادمين، والذي من المتوقع أن يكشف عن المنتجات الجديدة التي ستنافس بها جوجل بشدة في السوق هذا العام،  ويمكن لكل المطورين في جميع أنحاء العالم التسجيل لحضور المؤتمر.

 

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