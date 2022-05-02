المترو يوزع هدايا داخل عدد من محطات الخط الأول و الثاني.. صور

أطلقت وزارة النقل للعام الثاني على التوالي حملة "عيدك عيدنا هنفرح أولادنا" أثناء أول أيام عيد الفطر المبارك من خلال توزيع عدد 1500 ألف وخمسمائة من الهدايا الرمزية 1000 ألف كاب للشباب والأطفال و 500 خمسمائة سجادة صلاة للكبار ، أثناء تواجدهم داخل محطات مترو الأنفاق بالخط الأول والثانى أول أيام عيد الفطر المبارك ( الشهداء - أنور السادات - العتبة - شبرا الخيمة - جامعة القاهرة - المرج الجديدة ) وذلك بالتنسيق الكامل بين الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق مع بنك الكساء المصري، و بالتنسيق بين العميد حسام السيسي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بوزارة النقل والمهندس على الفضالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق .

وقام أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي لمترو الأنفاق بالتنسيق الكامل مع فريق عمل بنك الكساء المصري و تواجد فريق عمل من العلاقات العامة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق للقيام بعملية التوزيع داخل المحطات .

وتتقدم وزارة النقل والهيئات والشركات التابعة لها بخالص التهنئة للأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والسلام والإستقرار .

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