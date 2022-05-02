النبراوي يزور النقابة الفرعية بمطروح ويتفقد مصيف المهندسين المعطل منذ 3 سنوات

قام المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين أمس الأحد، بزيارة نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة مطروح، حيث التقى المهندس خالد عبدالله عيسى رئيس النقابة الفرعية بمطروح وأعضاء المجلس في جلسة ودية لمناقشة أوضاع المهندسين في المحافظة، كما تناول اللقاء استعراض ومناقشة ما تم من أعمال بالنقابة الفترة الماضية وافتتاح مقرات للنقابة بالكيلو ٤ و مدينة الحمام.

كما التقى النبراوي محافظ مطروح اللواء خالد شعيب لتدعيم أواصر العلاقة ودعم جهود التعاون بين نقابة المهندسين والمحافظة في عدد من الملفات لتيسيير الخدمات للمواطنين، والتعاون في تقديم الاستشارات الفنية الهندسية الخاصة بالمشروعات التابعة للمحافظة، وتم الاتفاق على أن تقوم النقابة بتقديم تصور لإعادة تخطيط وتطوير منطقة "شاطيء كليوباترا".

وخلال زيارته لمطروح، قام النبراوي بجولة تفقدية في "مصيف نقابة المهندسين" بشاطيء كليوباترا لفحص حالته والوقوف على أسباب عدم تشغيله رغم الانتهاء من تشييده منذ ثلاث سنوات، ودراسة المشكلات التي تواجه افتتاحه وكيفية إزالة هذه المعوقات.

وقال النبراوي:" بعد معاينة مصيف المهندسين بمطروح، وجدناه مصيفا رائعا وجاهزا للاستخدام

، لكنه معطل بسبب مشاكل إدارية تتعلق بترخيص المبنى التي لم يتم حلها منذ 3 سنوات، والتي تحول دون دخول المرافق (الكهرباء) إلى المبنى.



وكان النبراوي قد تلقى عدد كبير من شكاوى المهندسين خلال جولاته بالمحافظات المختلفة خلال شهر رمضان في هذا الشأن، وضرورة إنهاء المشكلات المتعلقة بهذا المصيف حيث انه أصل مهم معطل، ما اعتبره المهندسون إهدارا لأموال النقابة ويجب استغلاله لخدمة المهندسين خصوصا أنه يوجد في موقع متميز جدا.

لذا توجه المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين خلال إجازة عيد الفطر والتقى رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بمطروح وأعضاء المجلس بالكامل، وقام رئيس نقابة مطروح بتجهيز ملف شامل بخصوص هذا الموضوع لتقديمه للنقابة العامة.

وسيقوم النقيب العام وبعض السادة مسئولي هيئة المكتب في النقابة العامة بلقاء المسئولين في هيئة المجتمعات العمرانية بعد إجازة عيد الفطر مباشرة لمعالجة هذه المشكلة مع الأجهزة المعنية والوصول إلى حل سريع يحفظ حقوق المهندسين.

وشملت زيارة النبراوي لمطروح تفقده لمقري النقابة الفرعية في شارع الإسكندرية وعمارات جامعة مطروح.

وفي ختام جولته في مطروح، قام النبراوي بزيارة محطة الرميلة لتحلية مياه البحر حيث التقى الدكتور المهندس ابراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، والزملاء من مهندسي الشركة، حيث قاموا بجولة تفقدية داخل المحطة لمعرفة خطوات التشغيل وكيفية صيانة المعدات التي تجرى الآن وشرح الخطة المستقبلية لرفع كفاءة محطات تحلية المياه، و الجهود المبذولة التي يقوم بها مهندسو الشركة بتوفير المياه ومواجهة الطلب المتزايد على المياه الفترة المقبلة.