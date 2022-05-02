عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

النبراوي يزور النقابة الفرعية بمطروح ويتفقد مصيف المهندسين المعطل منذ 3 سنوات

نقيب المهندسين
نقيب المهندسين

قام المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين أمس الأحد، بزيارة نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة  مطروح، حيث التقى المهندس خالد عبدالله عيسى رئيس النقابة الفرعية بمطروح وأعضاء المجلس في جلسة ودية لمناقشة أوضاع المهندسين في المحافظة، كما تناول اللقاء استعراض ومناقشة ما تم من أعمال بالنقابة الفترة الماضية وافتتاح مقرات للنقابة بالكيلو ٤ و مدينة الحمام.

كما التقى النبراوي محافظ مطروح اللواء خالد شعيب لتدعيم أواصر العلاقة ودعم جهود التعاون بين  نقابة المهندسين والمحافظة في عدد من الملفات لتيسيير الخدمات للمواطنين، والتعاون في تقديم الاستشارات الفنية الهندسية الخاصة بالمشروعات التابعة للمحافظة، وتم الاتفاق على أن تقوم النقابة بتقديم تصور لإعادة تخطيط وتطوير منطقة "شاطيء كليوباترا".

وخلال زيارته لمطروح، قام النبراوي بجولة تفقدية في "مصيف نقابة المهندسين" بشاطيء كليوباترا لفحص حالته والوقوف على أسباب عدم تشغيله رغم الانتهاء من تشييده منذ ثلاث سنوات،  ودراسة المشكلات التي تواجه افتتاحه وكيفية إزالة هذه المعوقات.
وقال النبراوي:" بعد معاينة مصيف المهندسين بمطروح، وجدناه مصيفا رائعا وجاهزا للاستخدام 
، لكنه معطل بسبب مشاكل إدارية تتعلق بترخيص المبنى التي لم يتم حلها منذ 3 سنوات، والتي تحول دون دخول المرافق (الكهرباء) إلى المبنى.


وكان النبراوي  قد تلقى عدد كبير من شكاوى المهندسين خلال جولاته بالمحافظات المختلفة  خلال شهر رمضان في هذا الشأن، وضرورة إنهاء المشكلات المتعلقة بهذا المصيف حيث انه أصل مهم معطل،  ما اعتبره المهندسون إهدارا لأموال النقابة ويجب استغلاله لخدمة المهندسين خصوصا أنه يوجد في موقع متميز جدا.
لذا توجه المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين خلال إجازة عيد الفطر والتقى رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بمطروح وأعضاء المجلس بالكامل، وقام رئيس نقابة مطروح بتجهيز ملف شامل بخصوص هذا الموضوع لتقديمه للنقابة العامة.
وسيقوم النقيب العام  وبعض السادة مسئولي  هيئة المكتب في النقابة العامة بلقاء المسئولين في هيئة المجتمعات العمرانية بعد إجازة عيد الفطر مباشرة لمعالجة هذه المشكلة مع الأجهزة المعنية والوصول إلى حل سريع يحفظ حقوق المهندسين.

وشملت زيارة النبراوي لمطروح تفقده لمقري النقابة الفرعية  في شارع الإسكندرية وعمارات جامعة مطروح.

وفي ختام جولته في مطروح، قام النبراوي  بزيارة محطة الرميلة لتحلية مياه البحر حيث التقى الدكتور المهندس ابراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، والزملاء من مهندسي الشركة، حيث قاموا بجولة تفقدية داخل المحطة لمعرفة خطوات التشغيل وكيفية صيانة المعدات التي تجرى الآن وشرح الخطة المستقبلية لرفع كفاءة محطات تحلية المياه، و الجهود المبذولة التي يقوم بها مهندسو الشركة بتوفير المياه ومواجهة الطلب المتزايد على المياه الفترة المقبلة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حافِظ على اللاعبين| عبد الحفيظ لـ موسيماني: أفعالك لا تليق بحجم الأهلي

دعاء للميت في العيد 2022 .. يجعل الملائكة تطوف حوله وتعايده بالقبر

سعر الذهب اليوم الأحد 1-5-2022

كم عدد تكبيرات صلاة العيد .. وهل فرض أم سنة؟ 3 آراء للفقهاء

وقت تكبيرات العيد .. متى يبدأ التكبير في عيد الفطر وينتهي وفضله وصيغته

متحور جديد أشد فتكا من كورونا.. بيل جيتس يحذر العالم من كارثة

قرار نهائي.. فيفا يرفض إعادة مباراة الجزائر والكاميرون

فيفا يعاقب السنغال بإقامة مباراة دون جمهور و175 ألف فرنك سويسري

ترشيحاتنا

إقبال كبير على حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية خلال أول أيام العيد .. صور

روسيا تقصف أوديسا الأوكرانية بالصواريخ.. وسقوط قتلى وجرحى

النبراوي يزور النقابة الفرعية بمطروح ويتفقد مصيف المهندسين المعطل منذ 3 سنوات

متى يبدأ صيام الست من شوال 2022 ؟.. بعد 9 ساعات

تراجع كبير في أسعار النفط بعد إجراءات الصين للحد من كورونا

المترو يوزع هدايا داخل عدد من محطات الخط الأول و الثاني.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أميتاب باتشان.. حكاية النجم الهندي بطل تليفزيون العيد في التسعينات

تخفيف قيود كورونا.. زعماء عرب يؤدون صلاة عيد الفطر وسط المواطنين.. صور

لو ملكش في الفسيخ والرنجة.. 4 أكلات يمكن تناولها في العيد مع العيلة

الآلاف يؤدون صلاة العيد بالجامع الأزهر.. صور

فيديو

وصل لـ11 مليونا.. أغلى كارت شحن في مصر قيمته الحقيقية 10 جنيهات .. ما قصته؟

10 أطعمة تجلب السعادة وتقاوم الاكتئاب.. تعرف عليها

ماذا قال السيسي لأسر الشهداء وأبطال الاختيار 3 في عيد الفطر؟

بالفيديو.. شخص يقوم بحرق شقته ثم يلقي بنفسه من شرفة المنزل

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ