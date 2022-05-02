بيل جيتس محذرا: هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمار لتجنب جائحة أخرى

قال بيل جيتس مؤسس شركة ميكروسوفت إنه ينبغي إنشاء فريق من الخبراء الدوليين يتراوح من علماء الأوبئة إلى مصممي أجهزة الكمبيوتر لتحديد التهديدات الصحية العالمية بسرعة وتحسين التنسيق بين البلدان، محذرا من أن هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمار لتجنب جائحة آخر.

قال مؤسس شركة Microsoft والمحسن، الذي حذر علنًا في عام 2015 لأول مرة من أن العالم ليس جاهزًا للوباء القادم المحتوم.

ويخشى بيل جيتس من ظهور طفرة جديدة في فيروس SARS-CoV-2 "أكثر قابلية للانتقال وحتى أكثر فتكًا".

ووفقًا له والعلماء في مؤسسته ، فإن خطر حدوث ذلك "يزيد عن خمسة بالمائة"، ومع ذلك أوضح جيتس في المقابلة أنه لا ينبغي النظر إلى هذه التوقعات على أنها " هلاك" لأن الحدوث الفعلي لمثل هذا البديل ليس محتملًا للغاية.

تطوير اللقاح

وفقًا للملياردير ، " هناك حاجة ماسة إلى لقاحات ذات مدة عمل أطول يمكن أن تمنع العدوى"، لا يمكن للقاحات المتوفرة حاليًا إطلاق مناعة معقمة، ووفقًا للدراسات، تفقد الحماية من التطعيم بسرعة حتى بعد جرعة معززة.

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‏ لذلك يأمل جيتس في لقاح أفضل بكثير في المستقبل ويرى أن تعزيز تطوير اللقاح أمر ضروري.

بالإضافة إلى ذلك ، وفقًا لجيتس ، هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمارات ، على سبيل المثال في أجهزة التشخيص ، من أجل التمكن من التعرف بسرعة على مسببات الأمراض الجديدة.

إن البناء الوقائي لمصانع اللقاحات أمر منطقي أيضًا من أجل التمكن من إنتاج اللقاحات بسرعة في حالة حدوث جائحة.