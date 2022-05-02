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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالابتهالات.. الجيش الأوكراني يهنئ المسلمين بعيد الفطر المبارك

أوكرانيا
أوكرانيا

قام الجيش الأوكرانى، اليوم الإثنين، بتهنئة المسلمين بعيد الفطر المبارك، وسط الحرب الطاحنة بين موسكو وكييف.

وحسب شبكة “سكاي نيوز” ظهر عدد من أفراد الجيش الأوكراني، وهم يرددون الابتهالات. 

استقبال رسمي.. بايدن وزوجته يحتفلان مع مسلمي أمريكا بعيد الفطر

رئيس الوزراء الكندي يهنئ مسلمي بلاده والعالم بمناسبة عيد الفطر المبارك

إلي ذلك، يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن حفل استقبال بالبيت الأبيض، اليوم الاثنين، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وحسب إذاعة "صوت أمريكا"، من المقرر أن ينضم إلى بايدن في البيت الأبيض زوجته جيل ودوج إمهوف زوج نائبته كامالا هاريس.

وقال بايدن في بيان أمس الأحد: "تقليد الحرية الدينية للجميع يقوي بلدنا، وسنواصل العمل مع الأمريكيين من جميع المعتقدات والخلفيات لحماية وتعميق التزامنا الجماعي بهذا المبدأ الأساسي".

وأضاف: "هذا العام، سنستأنف تقليد الاحتفال بالعيد في البيت الأبيض، وتكريم الأمريكيين المسلمين الملهمين الذين يقودون الجهود لبناء قدر أكبر من التفاهم والوحدة عبر أمتنا".

يذكر أن احتفال العام الماضي أقيم افتراضيًا بسبب جائحة فيروس كورونا.

عيد الفطر المبارك عيد الفطر المسلمين أوكرانيا موسكو كييف

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