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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات|فورد تستعد لطرح شاحنة بيك أب جديدة كليا.. ولقطات مسربة لنموذج أولي من "فيات أبارث 500e" الكهربائية

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

نطاق أعلى وحجم أصغر.. فورد تستعد لطرح شاحنة بيك أب جديدة كليًا

دخلت شاحنة البيك أب الشهيرة فورد F-150 Lightning مؤخرًا دورة الإنتاج التجاري، لتستعد الشركة الأمريكية حاليا لطرح شاحنة بيك أب كهربائية أخرى أصغر حجما جديدة كليا.

 

بي ام دبليو توقف إنتاج سيارات البنزين صغيرة الحجم ذات الدفع الأمامي

أفادت مصادر مطلعة داخل شركة  BMW، أن السيارات ذات الدفع الأمامي صغيرة الحجم التي تعمل بالبنزين "قيد المراجعة" حاليًا، إذ تفكر العلامة التجارية في إيقاف إنتاجها بشكل نهائي.

 

ارتفاع مبيعات تاتا موتورز 74% وتطوير منصة هندسية كهربائية جديدة بنطاق أطول

أعلنت شركة تاتا موتورز الهندية أن إجمالي مبيعاتها العالمية ارتفع بنسبة 74 % على أساس سنوي ليصل إلى 72.468 وحدة في أبريل 2022. بينما كانت إجمالي مبيعاتها في أبريل العام الماضي  41729 وحدة فقط.

 

لقطات مسربة لنموذج أولي من "فيات أبارث 500e" الكهربائية

أكدت شركة "أبارث" الشهر الماضي أن سيارة  فيات  500e الكهربائية قادمة وبالفعل تم رصد نموذج أولي جديد بدون غطاء تمويهي للسيارة المكهربة الجديدة سرعان ما انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

 

Mini توقف إنتاج سيارات الناقل اليدوي لهذا السبب

توقفت شركة  Mini  المملوكة لشركة "بي ام دبليو" البافارية، عن إنتاج جميع الطرازات ذات علبة تروس يدوية بسبب مشاكل في التوريد.

 

بنتلي تكشف عن بنتايجا بقاعدة عجلات طويلة في 10 مايو

أعلنت شركة  بنتلي  للسيارات الفاخرة أنها ستضيف لخط إنتاجها طراز جديد تزيح عنه الستار رسميا  في 10 مايو، وتشير الإعلانات التشويقية التي قدمتها العلامة التجارية إلى أنها ستكون نسخة جديدة بقاعدة عجلات طويلة من بنتلي بنتايجا من نوع الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

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