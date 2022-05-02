عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حريق هائل يلتهم 80 منزلا ويقتل 6 أطفال في الفلبين| صور

اثار الحريق
اثار الحريق

لقي ستة أطفال وشخصان بالغان مصرعهم في حريق مرعب أحرق نحو 80 منزلا خلال الليل بالفلبين.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل”، اندلع الحريق في مانيلا بالفلبين حوالي الساعة 10 مساءً، حيث يُعتقد أن الحريق اندلع في الطابق الثاني من منزل في مستوطنة محلية داخل جامعة الفلبين في مدينة كويزون.

وأفادت بأن مصدر الحريق غير معروف، وقال مسئولون محليون إن إخماده استغرق قرابة الساعتين.

اثار الحريق

 وقال ضابط الإطفاء “جريج بيشيدا”، لوكالة الأنباء الفرنسية، “انتشر الحريق بسرعة لكون البيوت تتكون من مواد خفيفة - عندما اندلع الحريق أصيب الناس بالصدمة، حيث كانت محطتنا قريبة جدًا لكنهم لم يتمكنوا من الاتصال بنا على الفور”.

ضحايا الحريق

وأضاف الضابط “أصيب شخصان آخران نتيجة الحريق الهائل كانا المقيمين ، كما اصيب ضابطين اطفاء بتمزقات شديدة وحروق خلال إطفائهم للحريق الهائل”.

وأوضحت الصحيفة، "من الغريب أنه قبل أربعة أيام فقط، كانت المدينة تحتفل بمنحها لقب أغنى حكومة محلية في البلاد.. وفقًا لـ"مانيلا تايمز"، كان لدى الحكومة أصول تبلغ قيمتها حوالي 66 مليون جنيه إسترليني".

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حافِظ على اللاعبين| عبد الحفيظ لـ موسيماني: أفعالك لا تليق بحجم الأهلي

دعاء للميت في العيد 2022 .. يجعل الملائكة تطوف حوله وتعايده بالقبر

كم عدد تكبيرات صلاة العيد .. وهل فرض أم سنة؟ 3 آراء للفقهاء

وقت تكبيرات العيد .. متى يبدأ التكبير في عيد الفطر وينتهي وفضله وصيغته

متحور جديد أشد فتكا من كورونا.. بيل جيتس يحذر العالم من كارثة

قرار نهائي.. فيفا يرفض إعادة مباراة الجزائر والكاميرون

ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عاما

فيفا يعاقب السنغال بإقامة مباراة دون جمهور و175 ألف فرنك سويسري

موضوعات متعلقة

شاهد| 3 ملايين مسلم في بريطانيا يحتفلون بصلاة العيد

لحظة تدمير زوارق روسية حربية في البحر الأسود.. فيديو

إجلاء 100 أوكراني من أضخم مصنع صلب بأوكرانيا

العلماء يكتشفون اختبارا جديدا يعطي أملا لمرضى السرطان

صيني يحبس نفسه داخل السيارة 10 ساعات بعد التوهم بالإصابة بكورونا

جنود روس ينهبون قطعا أثرية عمرها 2300 عام من متحف أوكراني.. صور

شاهد| لص يقفز من سيارة مسروقة خلال مطاردته من الشرطة بولاية أوهايو

شاهد| لحظة هجوم ذئب مفترس على طفلة صغيرة بكاليفورنيا

ترشيحاتنا

التأديبية العليا تعاقب مسئول بالمقاولين العرب

مأساة بأول أيام العيد.. غرق 6 أطفال في نهر الفرات بـ العراق

حوار| مدرب حراس بترو أتليتكو: أحلم بتدريب الأهلي.. والشناوي الأفضل في إفريقيا

كوميدي وإثارة .. خريطة أفلام العيد في دور العرض

أسعار فئات شيري تيجو 8 موديل 2022 في مصر.. صور

بعد التدخل الروسي بأوكرانيا.. تايوان تشكك في قدرة الصين على غزو أراضيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمات الزمن الجميل في العيد.. صور

أميتاب باتشان.. حكاية النجم الهندي بطل تليفزيون العيد في التسعينات

تخفيف قيود كورونا.. زعماء عرب يؤدون صلاة عيد الفطر وسط المواطنين.. صور

لو ملكش في الفسيخ والرنجة.. 4 أكلات يمكن تناولها في العيد مع العيلة

فيديو

وصل لـ11 مليونا.. أغلى كارت شحن في مصر قيمته الحقيقية 10 جنيهات .. ما قصته؟

10 أطعمة تجلب السعادة وتقاوم الاكتئاب.. تعرف عليها

ماذا قال السيسي لأسر الشهداء وأبطال الاختيار 3 في عيد الفطر؟

بالفيديو.. شخص يقوم بحرق شقته ثم يلقي بنفسه من شرفة المنزل

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ