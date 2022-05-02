حريق هائل يلتهم 80 منزلا ويقتل 6 أطفال في الفلبين| صور

لقي ستة أطفال وشخصان بالغان مصرعهم في حريق مرعب أحرق نحو 80 منزلا خلال الليل بالفلبين.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل”، اندلع الحريق في مانيلا بالفلبين حوالي الساعة 10 مساءً، حيث يُعتقد أن الحريق اندلع في الطابق الثاني من منزل في مستوطنة محلية داخل جامعة الفلبين في مدينة كويزون.

وأفادت بأن مصدر الحريق غير معروف، وقال مسئولون محليون إن إخماده استغرق قرابة الساعتين.

اثار الحريق

وقال ضابط الإطفاء “جريج بيشيدا”، لوكالة الأنباء الفرنسية، “انتشر الحريق بسرعة لكون البيوت تتكون من مواد خفيفة - عندما اندلع الحريق أصيب الناس بالصدمة، حيث كانت محطتنا قريبة جدًا لكنهم لم يتمكنوا من الاتصال بنا على الفور”.

ضحايا الحريق

وأضاف الضابط “أصيب شخصان آخران نتيجة الحريق الهائل كانا المقيمين ، كما اصيب ضابطين اطفاء بتمزقات شديدة وحروق خلال إطفائهم للحريق الهائل”.

وأوضحت الصحيفة، "من الغريب أنه قبل أربعة أيام فقط، كانت المدينة تحتفل بمنحها لقب أغنى حكومة محلية في البلاد.. وفقًا لـ"مانيلا تايمز"، كان لدى الحكومة أصول تبلغ قيمتها حوالي 66 مليون جنيه إسترليني".