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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مأساة بأول أيام العيد.. غرق 6 أطفال في نهر الفرات بـ العراق

غرق 6 أطفال في نهر
غرق 6 أطفال في نهر الفرات بـ العراق

لقي 6 أطفال عراقيين، اليوم الإثنين، مصرعهم غرقا في نهر الفرات، في مدينة الفلوجة، شمال غرب العاصمة بغداد.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن ستة أطفال كانوا يلهون قرب نهر الفرات لقضاء العيد، عندما نزلت شقيقة بعضهم إلى النهر، ولم تتمكن من الخروج.

وبحسب الإعلام العراقي، فإن الأطفال الستة، بينهم طفلتان، هرعوا إلى نجدة الطفلة التي كانت تغرق، غير أنهم لم يتمكنوا من إنقاذها أو الخروج سالمين من النهر.

وتشير المعلومات إلى أن أربعة من الأطفال هم أشقاء.

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وقال قائم مقام الفلوجة، مؤيد الدليمي، إن الأطفال من عائلة واحدة، وفي أعمار مختلفة، لا يتجاوز أكبرهم الرابعة عشر من عمره.

وأضاف أن القوات الأمنية من الشرطة النهرية تجري عمليات البحث في نهر الفرات لانتشال ما تبقى من جثث الضحايا، ومن ثم نقلهم إلى الطبابة العدلية.

وبشكل دوري تحذر شرطة محافظة الأنبار من اللعب قرب نهر الفرات، خاصة للأطفال، أو السباحة فيه.

الفلوجة العراق الفرات حوادث

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