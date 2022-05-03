محلل اقتصادي: التوسع في استخدام الغاز لتقليل استهلاك المنتجات البترولية

قال المحلل الاقتصادي محمد أنيس، أن مصر في العام الماضي استطاعت تحويل الميزان التجاري للغاز الطبيعي من الاستيراد ب ٦ مليارات دولار في السنه الي التصدير ب ١ مليار دولار اي توفير في حدود ٧ مليار دولار في استهلاك العملة.



واضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أنه يتم استهداف البترول على غرار ماتم في الغاز الطبيعي ، من خلال تقليل الاستهلاك المحلي مع زيادة القدرات الإنتاجية باستثمارات جديدة.



وأوضح أنه عند زيادة الاستثمارات المحلية في مد شبكة الغاز الطبيعي يؤدي الي استبدال استهلاك اسطوانات البوتجاز الي الغاز الطبيعي يالمنازل



وكشف انه يتم التوسع في استبدال استهلاك المحروقات والبنزين في المركبات الي الغاز الطبيعي لتحقيق تقليل الاستهلاك من المواد البترولية.