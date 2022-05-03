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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

برابوس تضع تعديلادتها الفريدة لـ زورق شادو 300 إديشن .. صور

برابوس تضع تعديلادتها
برابوس تضع تعديلادتها الفريدة لـ زورق شادو 300 إديشن .. صور

تعتبر شركة برابوس واحدة من اشهر شركات تعديل السيارات حول العالم، حيث تمكنت خلال تاريخها الممتد أن تضع الكثير من البصمات الواضحة والمميزة على العديد من الطرازات المتنوعة وعلى رأسها سيارات نجمة مرسيدس الشهيرة.

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برابوس تضع تعديلادتها الفريدة لـ زورق شادو 300 إديشن

برابوس تضع تعديلادتها الفريدة لـ زورق شادو 300 إديشن

 

ولكن يبدو ان برابوس تعود لتهبر محبيها من جديدة، بعد أن قامت ببعض التعديلات المبهرة على احد الزوارق الرائعة، والتي تنال استحسان طبقة كبيرة من الاثرياء والمشاهير ومع هذه التعديلات يبدو ان الامر سوف يزداد ولعًا.

برابوس تضع تعديلادتها الفريدة لـ زورق شادو 300 إديشن

انطلق زورق شادو 300 إديشن من داخل ميناء كالانوفا مايوركا بعد ان حصل على لمسات مميزة من قبل برابوس مارين، حيث دعم بمحرك قوى طراز V8 بسعة 4600 سي سي، مما يمنحه الافضلية من ناحية التسارع والانطلاق بعد هذه الترقيات الكبيرة.

برابوس تضع تعديلادتها الفريدة لـ زورق شادو 300 إديشن

ودعمت براوبس القارب شادو 300 إديشن بالعديد من اللمسات الداخلية الانيقة، مثل فرش داخلي من جلد الكانترا الفاخر الذي يتمتع باللون الاحمر المميز، بالاضافة إلى نظام للمياه العزبة، ومرحاض خاص، و سرير مزدوج.

برابوس تضع تعديلادتها الفريدة لـ زورق شادو 300 إديشن

ويضم قارب شادو 300 إديشن نظام صوتي اختياري طراز JL الشهير، مع شواحن لاسلكية للهواتف، ولوحة عدادات كربونية، ومساند رأس بهذه الخامة ايضا، بالاضافة إلى نظام سمارت شارتبلوتر الخاص بالاعتمادية في التنقل، وشاشات متعددة الوظائف يبلغ قياسها 12 بوصة، إلى جانب الكثير من اللمسات الفاخرة التي تقدم على الطريقة الخاصة ببرابوس الشهيرة.

برابوس شركة برابوس زورق شادو 300 إديشن زورق شادو 300 إديشن

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