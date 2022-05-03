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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| أسعار فئات شيري تيجو 8 موديل 2022.. أغلى سيارة من ماكلارين داخل السوق العماني.. القائمة الكاملة لأحدث أسعار سيارات ستروين

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

أسعار فئات شيري تيجو 8 موديل 2022 في مصر.. صور

تنتمي السيارة شيري تيجو 8 موديل 2022 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، والتي تقدم داخل السوق المصري عبر فئتين من التجهيزات هما COMFORT والثانية LUXURY.

 

أغلى سيارة من ماكلارين داخل السوق العماني موديل 2022 .. صور

استطاعت شركة ماكلارين أن تقدم نخبة عالية الاداء من السيارات القوية، والتي تتسم بالمظهر الرياضي مع قدرات فريدة خاصة بالتسارع والانطلاق، إلى جانب الكثير من التجهيزات الداخلية وتقنيات دعم قائد المركبة.

 

بعد الزيادة الاخيرة .. القائمة الكاملة لاحدث اسعار سيارات ستروين موديل 2022

ارتفعت خلال الايام القليلة الماضية عددًا من اصدرات شركة ستروين الفرنسية والتي تقدم تقدم داخل السوق المصري بين موديلات 2022، والتي تتنوع بين فئة السيدان والكروس اوفر، والرياضية متعددة الاستخدام من عالئة الـ SUV.

 

برابوس تضع تعديلادتها الفريدة لـ زورق شادو 300 إديشن .. صور

تعتبر شركة برابوس واحدة من اشهر شركات تعديل السيارات حول العالم، حيث تمكنت خلال تاريخها الممتد أن تضع الكثير من البصمات الواضحة والمميزة على العديد من الطرازات المتنوعة وعلى رأسها سيارات نجمة مرسيدس الشهيرة.

 

بي واي دي تكشف عن احدث سيارتها الكهربائية المنافسة لـ تسلا .. صور

تواصل شركة بي واي دي الصينية من تعزيز تواجدها داخل الاسواق العالمية للسيارات، بعد أن كشفت عن احدث اصداراتها في عالم السيارات الكهربائية، وهي النسخة التي تحمل اللقب SEAL EV حيث تستمد على مفهوم Ocean X.

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