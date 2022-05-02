مصطفى شعبان: لم أجامل الطفل مهند في دايما عامر

كشف الفنان مصطفى شعبان، تفاصيل مشاركة الطفل مهند من ذوي الهمم في مسلسل دايما عامر، الذي تم عرضه في شهر رمضان.

وقال مصطفى شعبان في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": "الطفل مهند أحد العناصر التي جعلتني أفكر في تمثيل مسلسل عن التعليم، والطفل مهند صديقي وتعرفت عليه عندما قدمت فقرة في احتفالية قادرون باختلاف أمام الرئيس السيسي ".

وتابع مصطفى شعبان: "لما الطفل مهند طلب مني التمثيل معي، طرحت الفكرة على المخرج مجدي الهواري".

واستطرد مصطفى شعبان: "الأطفال ذوي الهمم لديهم إرادة وتحدي كبير في حياتهم، وقررنا مشاركة مهند في المسلسل لأنه موهوب وعنده قبول، ولم أجامله مطلقا، ووجوده معنا في المسلسل إضافة لنا".