أخبار التعليم | أستاذ سموم بالقومي للبحوث: كعك العيد يسبب كوارث بالجسم.. وخبراء التعليم يكشفون أهم سمات جامعات الجيل الرابع

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

علوم حلوان تعلن جداول التخلفات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

بدائت كليات جامعة حلوان الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٢ وسط اجرائات احترازية من كورونا ، وقد بدائت الكليات في وضع جداول امتحانات التخلفات للطلاب المحملين بمواد من سنة سابقة للاستعداد للاعلان عنها في اقرب وقت .

جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول أخلاقيات البحث العلمي

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر مايو 2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

تعرف علي المحظورات داخل لجان امتحانات التعليم المفتوح بحقوق عين شمس

اعتمد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس جداول امتحانات التعليم المفتوح مايو 2022 .

وأعلنت كلية الحقوق عددا من التعليمات الهامة للطلاب استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى بالكلية، حيث أكدت الكلية أنه لن يسمح للطالب بدخول الامتحانات بدون إحضار شهادة التطعيم وإثبات الشخصية وارتداء الكمامة.

علاج طبيعى القاهرة : امتحانات الفصل الدراسى الثالث 12 مايو

أعلنت الدكتورة جيهان حسن المنياوي عميدة كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة ، عن موعد الامتحانات النهائية للفصل الدراسى الثالث لطلاب الدكتوراه .

أستاذ سموم بالقومي للبحوث: هذا ما يسببه كعك العيد من كوارث بالجسم

قال الدكتور عاصم أنور أبوعرب، أستاذ سموم وملوثات الغذاء بالمركز القومي للبحوث، ورئيس الجمعية المصرية لسلامة الغذاء، إن الإفراط في استهلاك كعك العيد سوف يؤدي إلى مشاكل صحية لا حصر لها، أولها الإصابة بالبدانة.

خبراء التعليم يكشفون اهم سمات جامعات الجيل الرابع

طفرة حقيقية وإنجازات كبيرة تحققها الجامعات المصرية عبر سلسلة من المشروعات والتطوير تقودها نحو جامعات الجيل الرابع، وتصل بها للعالمية بكافة المجالات سواء التعليمية أو التنموية أو المستشفيات من الجامعية، لتكون الجامعات المصرية شاهدا على الإنجازات التى تتحقق فى عهد الرئيس السيسى.