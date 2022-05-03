عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم | أستاذ سموم بالقومي للبحوث: كعك العيد يسبب كوارث بالجسم.. وخبراء التعليم يكشفون أهم سمات جامعات الجيل الرابع

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

علوم حلوان تعلن جداول التخلفات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

بدائت كليات جامعة حلوان الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني  للعام ٢٠٢٢ وسط اجرائات احترازية من كورونا ، وقد بدائت الكليات في وضع جداول امتحانات التخلفات للطلاب المحملين بمواد من سنة سابقة  للاستعداد للاعلان عنها في اقرب وقت .

 جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول أخلاقيات البحث العلمي

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر مايو 2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

 تعرف علي المحظورات داخل لجان امتحانات التعليم المفتوح بحقوق عين شمس

اعتمد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس جداول امتحانات التعليم المفتوح مايو 2022 .

وأعلنت كلية الحقوق عددا من التعليمات الهامة للطلاب استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى بالكلية، حيث أكدت الكلية أنه لن يسمح للطالب بدخول الامتحانات بدون إحضار شهادة التطعيم وإثبات الشخصية وارتداء الكمامة.

 

علاج طبيعى القاهرة : امتحانات الفصل الدراسى الثالث 12 مايو

أعلنت الدكتورة جيهان حسن المنياوي عميدة كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة ، عن موعد الامتحانات النهائية للفصل الدراسى الثالث لطلاب الدكتوراه .

 

 أستاذ سموم بالقومي للبحوث: هذا ما يسببه كعك العيد من كوارث بالجسم

قال الدكتور عاصم أنور أبوعرب، أستاذ سموم وملوثات الغذاء بالمركز القومي للبحوث، ورئيس الجمعية المصرية لسلامة الغذاء، إن الإفراط في استهلاك كعك العيد سوف يؤدي إلى مشاكل صحية لا حصر لها، أولها الإصابة بالبدانة.

 

خبراء التعليم يكشفون اهم سمات جامعات الجيل الرابع

طفرة حقيقية وإنجازات كبيرة تحققها الجامعات المصرية عبر سلسلة من المشروعات والتطوير تقودها نحو جامعات الجيل الرابع، وتصل بها للعالمية بكافة المجالات سواء التعليمية أو التنموية أو المستشفيات من الجامعية، لتكون الجامعات المصرية شاهدا على الإنجازات التى تتحقق فى عهد الرئيس السيسى.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عاما

سعر الذهب اليوم 3-5-2022

دعاء للميت في العيد 2022 .. يجعل الملائكة تطوف حوله وتعايده بالقبر

وقت تكبيرات العيد .. متى يبدأ التكبير في عيد الفطر وينتهي وفضله وصيغته

كم عدد تكبيرات صلاة العيد .. وهل فرض أم سنة؟ 3 آراء للفقهاء

من لم يصل صلاة العيد .. 9 حقائق قد تجعلك تندم

كاف يوقف حكم الفيديو مهدي عبيد بسبب ضربة جزاء الأهلي أمام الرجاء

متحور جديد أشد فتكا من كورونا.. بيل جيتس يحذر العالم من كارثة

ترشيحاتنا

حارس بيت الدب:حسونة يتناول 15 كيلو يوميًا.. ويحتاج إلى الاستحمام كل ساعتين

غرق شخصين وإصابة 3 بعد سقوط سيارة فى ترعة ببنى سويف

صيام 6 أيام من شوال ثوابه يعادل صوم العمر كله.. بشرط واحد

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3-5-2022

حدث ليلًا.. ياسر جلال يرد على المشككين ويقلد صوت الرئيس السيسي.. إجراءات التعاقد مع الفائزين بـ وظائف المدارس اليابانية.. السيطرة على حريق بأحد الكافيهات شرق الإسكندرية

الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار.. نشرة خدمات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدرسة المشاغبين.. أسرار وحكايات أشهر مسرحيات مصر في العيد

نجمات الزمن الجميل في العيد.. صور

أميتاب باتشان.. حكاية النجم الهندي بطل تليفزيون العيد في التسعينات

تخفيف قيود كورونا.. زعماء عرب يؤدون صلاة عيد الفطر وسط المواطنين.. صور

فيديو

تعرف على عقوبة الفيفا ضد السنغال بسبب أحداث مباراة مصر

إظهار الفرحة والتجمّل .. سنن أحرص على اتباعها في عيد الفطر

كوميدي وإثارة .. خريطة أفلام العيد في دور العرض

وصل لـ11 مليونا.. أغلى كارت شحن في مصر قيمته الحقيقية 10 جنيهات .. ما قصته؟

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ