يسرا: عندي حلقات ظهرت في مشهدين فقط ولم أعترض.. فيديو

كشفت الفنانة يسرا، كواليس وتفاصيل مشاركتها في مسلسل " أحلام سعيدة " الذي تم عرضه في شهر رمضان .

وقالت يسرا في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون "، :" اللي يفرق معايا انا بقول إيه في المشاهد التي أشارك فيها ".



وأضافت يسرا :" مش مهم تكون موجودة في كل حلقات المسلسل، وعندي حلقات ظهرت فيها مشهدين فقط ولم اعترض مطلقا ".

وتابعت يسرا :" سألت الطبيب عن كيفية تعامل الفرد الذي أصيب بالعمى بعدما كان يبصر وقال لي إنه يستعمل حاسة السمع بشكل كبير ".

وأضافت يسرا:" لم ألبس نظارة سوداء في المسلسل وظهرت بعيوني كما هي، وكنت أقوم بتثبيت نظري في اتجاه واحد طوال تصوير المشاهد ".