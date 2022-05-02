مي كساب: يسرا هانم الفن وتعطي لنا قيمة كبيرة.. فيديو

كشفت الفنانة مي كساب، كواليس وتفاصيل مشاركتها في مسلسل " أحلام سعيدة " الذي تم عرضه في شهر رمضان .

وقالت مي كساب في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون "، :" يسرا هي الهانم بتاعة الفن وتعطي لنا قيمة كبيرة في العمل الدرامي ".

وأضافت مي كساب :" يسرا فنانة محترفة وكريمة وحنينية ونجمة كبيرة ونحن سعداء أننا نعمل معها ".

وتابعت مي كساب :" كلنا بنستفيد من الفنانة يسرا أثناء التمثيل معها لأنها قامة كبيرة"، وقاطعتها يسرا قائلا:" انتوا فناني محترفين في الشغل".

وحلت الفنانة يسرا والفنانة مي كساب والفنانة غادة عادل والفنانة شيماء سيف ضيوفا على الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة أخيرة ” المذاع على قناة “ اون ”.



