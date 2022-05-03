أخبار التعليم| البحوث الفلكية: القمر اقترن بعطارد اليوم بشكل جميل.. وزير التعليم ونائبيه يكشفون لـ "صدى البلد" كيف يقضون إجازة عيد الفطر

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

البحوث الفلكية: القمر اقترن بعطارد اليوم بشكل جميل

تزينت سماء مصر اليوم الإثنين 2 مايو 2022 بـ اقتران القمر مع كوكب عطارد، أصغر كواكب المجموعة الشمسية فى ظاهرة فلكية ينتظرها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، حيث يظهر القمر بشكل جميل .

بعد إجازة عيد الفطر .. إعلام القاهرة تنظم دورة تدريبية في مجالات مختلفة

ينظم مركز التدريب والتوثيق والإنتاج الإعلامي بكلية الإعلام جامعة القاهرة، مجموعة الدورات التدريبية والتي تبدأ بعد إجازة عيد الفطر المبارك ، فى المجالات الآتية:

أعلن اتحاد طلاب كلية الزراعة بجامعة القاهرة، نظام أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الثانى بعد أن تم عقد اجتماع مع الدكتور سامح عبدالفتاح، عميد الكلية، والدكتورة فاطمة سمير، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

آداب القاهرة: امتحانات الفصل الدراسي الثاني حضوريا بالكلية

كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن طريقة عقد اختبارات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021-2022 .

رئيس جامعة أسيوط: منع المرافقين للمرضى البالغين في المستشفيات طوال أيام العيد

زار الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم الإثنين، مستشفيات أسيوط الجامعية، تزامناً مع أول أيام عيد الفطر المبارك.

"خدمة اجتماعية حلوان": عودة الدراسة ابتداء من الجمعة 6 مايو

أعلنت جامعة حلوان، عن عودة الدراسة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر مباشرة بحيث تعود المحاضرات بنظام الاون لاين والحضور بالجامعة.

وزير التعليم ونائبيه يكشفون لـ "صدى البلد" كيفية قضائهم لإجازة عيد الفطر

“كيف يقضى المسئولين اجازة عيد الفطر المبارك ؟ ” .. سؤال يشغل بال الكثير من المصريين المهتمين بمتابعة تفاصيل حياة الشخصيات العامة والمشاهير .