عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| البحوث الفلكية: القمر اقترن بعطارد اليوم بشكل جميل.. وزير التعليم ونائبيه يكشفون لـ "صدى البلد" كيف يقضون إجازة عيد الفطر

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

البحوث الفلكية: القمر اقترن بعطارد اليوم بشكل جميل
تزينت سماء مصر اليوم الإثنين 2 مايو 2022 بـ اقتران القمر مع كوكب عطارد، أصغر كواكب المجموعة الشمسية فى ظاهرة فلكية ينتظرها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، حيث يظهر القمر بشكل جميل .

بعد إجازة عيد الفطر .. إعلام القاهرة تنظم دورة تدريبية في مجالات مختلفة
ينظم مركز التدريب والتوثيق والإنتاج الإعلامي بكلية الإعلام جامعة القاهرة، مجموعة الدورات التدريبية  والتي تبدأ بعد إجازة عيد الفطر المبارك ، فى المجالات الآتية:

زراعة القاهرة: 50% من الامتحان بنظام البابل شيت

أعلن اتحاد طلاب كلية الزراعة بجامعة القاهرة، نظام أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الثانى بعد أن تم عقد اجتماع مع الدكتور سامح عبدالفتاح، عميد الكلية، والدكتورة  فاطمة سمير، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

آداب القاهرة: امتحانات الفصل الدراسي الثاني حضوريا بالكلية
 كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن طريقة عقد اختبارات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021-2022 .

رئيس جامعة أسيوط: منع المرافقين للمرضى البالغين في المستشفيات طوال أيام العيد
زار الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم الإثنين، مستشفيات أسيوط الجامعية، تزامناً مع أول أيام عيد الفطر المبارك.

"خدمة اجتماعية حلوان": عودة الدراسة ابتداء من الجمعة 6 مايو
أعلنت جامعة حلوان، عن عودة الدراسة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر مباشرة بحيث تعود المحاضرات بنظام الاون لاين والحضور بالجامعة.

وزير التعليم ونائبيه يكشفون لـ "صدى البلد" كيفية قضائهم لإجازة عيد الفطر
“كيف يقضى المسئولين اجازة عيد الفطر المبارك ؟ ” .. سؤال يشغل بال الكثير من المصريين المهتمين بمتابعة تفاصيل حياة الشخصيات العامة والمشاهير .

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من لم يصل صلاة العيد .. 9 حقائق قد تجعلك تندم

دعاء للميت في العيد 2022 .. يجعل الملائكة تطوف حوله وتعايده بالقبر

ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عاما

كم عدد تكبيرات صلاة العيد .. وهل فرض أم سنة؟ 3 آراء للفقهاء

وقت تكبيرات العيد .. متى يبدأ التكبير في عيد الفطر وينتهي وفضله وصيغته

متحور جديد أشد فتكا من كورونا.. بيل جيتس يحذر العالم من كارثة

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

قرار نهائي.. فيفا يرفض إعادة مباراة الجزائر والكاميرون

ترشيحاتنا

ثاني أيام العيد حار نهارًا لطيف ليلا.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3 مايو

أوكرانيا: المجر تريد الاستيلاء على جزء كبير من أراضينا

عبد الحميد بسيوني مديرًا فنيًا لـ سموحة بعد رحيل أحمد سامي

من لم يصل صلاة العيد .. 9 حقائق قد تجعلك تندم

برابوس تضع تعديلادتها الفريدة لـ زورق شادو 300 إديشن .. صور

البنوك تمويل احتياجات الحكومة للاسبوع المقبل بـ 44.5 مليار جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمات الزمن الجميل في العيد.. صور

أميتاب باتشان.. حكاية النجم الهندي بطل تليفزيون العيد في التسعينات

تخفيف قيود كورونا.. زعماء عرب يؤدون صلاة عيد الفطر وسط المواطنين.. صور

لو ملكش في الفسيخ والرنجة.. 4 أكلات يمكن تناولها في العيد مع العيلة

فيديو

تعرف على عقوبة الفيفا ضد السنغال بسبب أحداث مباراة مصر

إظهار الفرحة والتجمّل .. سنن أحرص على اتباعها في عيد الفطر

كوميدي وإثارة .. خريطة أفلام العيد في دور العرض

وصل لـ11 مليونا.. أغلى كارت شحن في مصر قيمته الحقيقية 10 جنيهات .. ما قصته؟

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ