برلماني: حضور الرئيس السيسي الاحتفال بالعيد مع أبناء الشهداء لفتة إنسانية رائعة

اعتبر النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، مشاركة الرئيس السيسي ابناء الشهداء الاحتفال بعيد الفطر المبارك، في ساحة الألعاب المخصصة لهم، لفتة إنسانية وتقدير هائل من جانب الدولة، يؤكد اهتمام الدولة الفائق بأبناء الشهداء والمصابين من أبطال القوات المسلحة والشرطة.

وقال أبو عايشة في بيان له اليوم، أن احتفال الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك، مع أبناء الشهداء تقدير كبير للتضحيات الغالية التي قدمها الشهداء من أرواحهم الغالية تجاه الوطن، للدفاع عنه ضد جحافل الارهاب والغدر والخيانة.

وأشار عضو الشيوخ، أن حضور الرئيس السيسي لهذه الاحتفالية يعيد تذكير ملايين المصريين، بالتضحيات الغالية والفادحة التي قدمها الوطن للقضاء على الإرهاب، فسقوط أكثر من 3 آلاف شهيد و12 ألف مصاب جراء الإرهاب. فاتورة فادحة تؤكد أن الإرهاب الأسود كان ولا يزال يستهدف صدور المصريين والوطن بكامله. فتحية تقدير للقيادة السياسية على مواقفها الحاسمة ضد الإرهاب، وتقديرها للشهداء وأسرهم وتكريم ذويهم وتعويضهم في مختلف المناسبات.

واختتم، بأن احتفال الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك، مع أبناء الشهداء، تقدير لا يدانيه تقدير من جانب الدولة .وإشارة واضحة إلى رفض الإرهاب والتطرف والتصدي لكافة الأجندات الخبيثة ضد الوطن.