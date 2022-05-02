في 3 شهور..مصر تستورد سردين ورنجة وأسماك بـ 129.9 مليون دولار

ارتفعت واردات مصر من الأسماك الحية و الطازجة والمبردة والمجففة بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري لنحو 129.9 مليون دولار مقارنة بـ 124.7 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي.



وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري فقد بلغ معدل الزيادة لواردات الأسماك والتي تضمنت للأسماك الطازجة والمعلبة كالسردين والتونة و الرنجة وغيرها، بمقدار 5.2 مليون دولار.



وقال التقرير واردات السلع غير المعمرة بنهاية الفترة من يوليو حتي سبتمبر من العام المالي الجاري نحو 3.943 مليار دولار بعد أن كانت 3.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي.



أكد البنك المركزي المصري أن إجمالي واردات مصر في أول 3 شهور من السنة المالية الحالية قد بلغت 19.93 مليار دوار بعد أن كانت 14.84 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

