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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. الداخلية تشارك المصريين فرحة عيد الفطر.. ويسرا عن أحلام سعيدة: مكنتش قادرة أعمل دراما.. وأحمد بدير عن الاختيار 3: حصلت على جزء كبير من حب الجمهور

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، أمس  الاثنين، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

ورود وهدايا.. الداخلية تشارك المصريين فرحة عيد الفطر..فيديو
عرضت قناة " إكسترا نيوز"، تقريرا عن قيام وزارة الداخلية بمشاركة المواطنين فرحة عيد الفطر المبارك، وقام رجال الشرطة بتوزيع الهدايا  والورود على المواطنين .

 

يسرا عن أحلام سعيدة: مكنتش قادرة أعمل دراما.. وكنت عايزة أضحك الناس
كشفت الفنانة يسرا،  كواليس وتفاصيل مشاركتها في مسلسل " احلام سعيدة " الذي تم عرضه في شهر رمضان .


مصطفى شعبان: لم أجامل الطفل مهند في دايما عامر
كشف الفنان مصطفى شعبان، تفاصيل مشاركة الطفل مهند من ذوي الهمم في مسلسل دايما عامر، الذي تم عرضه في شهر رمضان.


طارق لطفي عن جزيرة غمام: خلدون شخصية صعبة.. وفريق العمل كان مخلصا
كشف الفنان طارق لطفي، كواليس وتفاصيل مشاركته في مسلسل جزيرة غمام الذي تم عرضه في شهر رمضان .


أحمد بدير عن الاختيار 3: حصلت على جزء كبير من حب الجمهور.. فيديو
كشف الفنان أحمد بدير، تفاصيل مشاركته في مسلسل الأختيار 3 في شهر رمضان، وتأدية دور المشير طنطاوي.

 

نضال الشافعي: ملف سري يوجه رسالة شكر للقضاء المصري.. فيديو
كشف الفنان نضال الشافعي، كواليس وتفاصيل مشاركته في مسلسل ملف سري مع الفنان هاني سلامة، في شهر رمضان.


أشرف زكي عن مسلسل انحراف: ربنا بيطبطب على روجينا وبيكرمها
 تحدث الفنان أشرف زكي، عن مسلسل انحراف  بطولة زوجته الفنانة روجينا، قائلا:"  فريق عمل المسلسل ضخم ".

 

غادة عادل تكشف سر اتقانها تمثيل مشاهد حالات الهلع في أحلام سعيدة..فيديو
كشفت الفنانة غادة عادل، كواليس وتفاصيل مشاركتها في مسلسل " احلام سعيدة " الذي تم عرضه في شهر رمضان .
 

اخبار التوك شو يسرا رمضان الاختيار أحلام سعيدة

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