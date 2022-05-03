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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد ناجي: اللي إحنا فيه اندفع ثمنه غالي أوي

صدى البلد

علق أحمد ناجي رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية أبناء الشهداء.

وقال ناجي خلال مداخلة هاتفيه على إكسترا نيوز ،  كنا محتاجين مننساش ومحتاجين نعرف اللي احنا  فيه اندفع ثمنه غالي اوي واندفع ثمنه دم واصابات وضحايا من رجال الجيش والشرطه واندفع ثمنه معاناة شعب .

وأضاف ناجي، "ان القنوات المعادية والإنتاج المعادي مستمر حتى اللحظة وهما مش هيبطلوا واحنا محتاجين نكون على ارضية صلبه"، ونحن أمام قرار تاريخي تم اخذه في ٣ يوليو 
 

واوضح "لازم نبص مصر راحت فين النهاردة علشان نقدر نتفهم ايه اللي اتغير في الدولة المصرية والمعاناة اللي عنيناها ".
 

وتابع أننا انجزنا الكثير من الملفات ولكن كنا في حاجه لتثبيت ده بالحقائق والوعى القوات المسلحه لم تبخل ولم تتراجع عن تقديم كل الحلول الممكنه .
 

القوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي مسلسل الاختيار مجلة السياسة الدولية احتفالية أبناء الشهداء

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