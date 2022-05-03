غادة عادل: يسرا فنانة حقيقية وموهبة جبارة ماعندهاش «أنانية الممثل»

كشفت الفنانة غادة عادل، كواليس وتفاصيل مشاركتها في مسلسل " احلام سعيدة " الذي تم عرضه في شهر رمضان المنقضي.

وقالت غادة عادل في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة " أون "، :" العمل مع الفنانة يسرا يمثل اجمل شيء في الحياة ".

وأضافت غادة عادل :" يسرا موهبة جبارة فنيا والجميع يتعلم منها لكن قبل ذلك كله بنتعلم منها الاخلاق لأن النجومية دي مش بس شطارة تمثيل أو موهبة أو حنية أو كرم فقط ومعندهاش أنانية الممثل".



وعلقت الفنانة يسرا على مشهد المواجهة الذي بكت فيه غادة عادل بشدة قائلة : “ مشهد المواجهة غادة عادل كانت بتعيط عياط غير طبيعي مش بس كده لكن شيماء سيف كانت بتعيط بالدموع في كواليس تصوير مسلسل أحلام سعيدة”.

وحلت الفنانة يسرا والفنانة غادة عادل والفنانة مي كساب والفنانة شيماء سيف، ضيوف على الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " كلمة اخيرة " المذاع على قناة “أون”.