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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نشرة أخبار البرلمان| الحبس والغرامة تنتظر بائعي الأسماك الفاسدة.. وهذه عقوبة جمع التبرعات الوهمية عبر منصات التواصل

مجلس النواب
مجلس النواب

نشر "صدى البلد" عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها:

 

برلماني: زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي يتناسب والأوضاع الاقتصادية الراهنة
 

برلماني: حضور الرئيس السيسي الاحتفال بالعيد مع أبناء الشهداء لفتة إنسانية رائعة
 

احذر بيع الأسماك الفاسدة خلال أيام العيد.. الحبس والغرامة في انتظار المخالفين

 

شروط تنازل جهة الولاية عن التخصيص المؤقت للمشروعات الصغيرة

 

بعد قرار التضامن.. جمع التبرعات عبر منصات التواصل تعرضك للحبس عامين

 

برلماني: وسائل التواصل الاجتماعي اكتظت بحملات تبرع وهمية للاحتيال على المواطن

 

التجاوز عن مقابل التأخير..مزايا قانون إنهاء المنازعات الضريبية بعد مد العمل به

برلمان صدى البلد البرلمان الشأن السياسي والبرلماني الشأن السياسى

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