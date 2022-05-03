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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى خاطر يرزق بمولودة في أول أيام العيد

صدى البلد

اعلن الفنان مصطفي خاطر صورة برزقه بمولودة، وذلك  عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

 

ونشر خاطر صورة و علق قائلا" الحمد لله ربنا رزقني في أول يوم العيد بأجمل هدية، داليدا خاطر"

 

يذكر أن روج الفنان مصطفي خاطر لمسلسل البيت بيتي بطرح بوستر العمل علي جميع منصات التواصل الاجتماعي والمقرر عرضه على منصة شاهد بعد عيد الفطر.

 

المسلسل من بطولة مصطفي خاطر و كريم محمود عبدالعزيز ويشاركهم في العمل الفنانة ميرنا جميل ومي القاضي والفنان سامي مغاوري من اخراج خالد مرعي وتأليف احمد عبدالوهاب وكريم سامي.

تدور الأحداث حول شاب مستهتر يرث من والده قصر عتيق ثم يكتشف المفاجأة.

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