ثاني أيام العيد حار نهارًا لطيف ليلا.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3 مايو

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء "ثاني أيام عيد الفطر"، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الغربية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



وقال خبراء الأرصاد- في بيان للهيئة، اليوم الإثنين: إنه من المتوقع نشاط الرياح في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة في شمال الصعيد ووسط سيناء على فترات متقطعة.



وأضافوا أن بالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.. وعن حالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.



وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 32 19

الإسكندرية 24 17

وادي النطرون 31 18

طنطا 32 19

شبين الكوم 32 19

دمنهور 29 18

بلطيم 26 17

مطروح 24 17

السلوم 23 17

سيوة 28 18

بورسعيد 28 18

دمياط 27 18

الزقازيق 32 19

المنصورة 31 18

الإسماعيلية 33 18

السويس 33 19

العريش 30 19

رفح 30 18

رأس سدر 33 17

نخل 34 14

نويبع 34 20

طابا 32 19

كاترين 29 14

الطور 33 18

شرم الشيخ 32 24

الغردقة 33 23

مرسى علم 32 22

الفيوم 33 20

بني سويف 33 20

المنيا 34 20

أسيوط 34 21

سوهاج 35 22

قنا 38 23

الأقصر 41 23

أسوان 43 24

إدفو 42 25

أبوسمبل 42 24

الوادي الجديد 40 23

شلاتين 36 20

أبو رماد 35 20

حلايب 33 21

رأس حدربة 32 22

