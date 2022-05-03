برفقة السقا وكريم عبد العزيز.. شاهد أحدث ظهور لعباس أبو الحسن

نشر الفنان عباس أبو الحسن عدة صور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر عباس أبو الحسن في الصور برفقة الفنان كريم عبد العزيز و احمد السقا و خالد الصاوي والمخرج مروان حامد.

يذكر أن روج الفنان عباس أبو الحسن لـ مسلسل “منورة بأهلها”، من خلال نشر بوستر العمل عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وعلق عباس أبو الحسن علي الصور، قائلا: "ليلى علوي وغادة عادل وباسم سمرة لأول مرة في عمل واحد.. منورة بأهلها من أعمال شاهد الأصلية للكاتب محمد أمين راضي وللمخرج يسري نصر الله في أول تجربة درامية ابتداءً من 4 فبراير حصرياً على شاهد".



“منورة بأهلها” من المقرر عرضه مع بداية عام 2022، حيث إنتهى يسرى نصر الله من تصوير معظم المشاهد خاصة إنه تم تصويره بين عدد من الديكورات والأماكن العامة.