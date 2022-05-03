ظافر العابدين يهنئ متابعيه بعيد الفطر المبارك

هنأ الفنان ظافر العابدين جمهوره، بحلول عيد الفطر المبارك، وذلك عبر صورة جديدة له نشرها عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

وكتب ظافر العابدين معلقا على الصورة: "عيد مبارك".

مسلسل عروس بيروت

وكان ظافر العابدين، قد أعلن عن تفاصيل أحداثه التي تدور حول إطار المشاكل العائلية التي يواجهها فارس وثريا إلى جانب أزمات العمل والعائلة المستمرة.

وأوضح ظافر العابدين، أن أحداث الجزء الثالث من عروس بيروت ستكون موجزة أكثر وترتكز على مشكلات معينة ولن تشهد الأحداث وفاة ليلى ضاهر التي قال عنها: "من غيرها منشوفش مسلسل عروس بيروت".