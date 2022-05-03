حازم إمام على إنستجرام: كل الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.. صور

وجه حازم إمام لاعب نادي الزمالك السابق رسالة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

ونشر حازم إمام صورة تجمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلق قائلا "كل الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وسيادة الفريق اول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي علي الدعوه لحضور صلاة العيد وحفل افطار ابناء شهداء الجيش والشرطه والقطاع

الطبي ،حفظ الله مصر".

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقيادات الدولة ومجموعة من نجوم الفن والرياضة والإعلاميين أسر شهداء الجيش والشرطة والأطقم الطبية الاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك.

احتفالية عيد الفطر

وحرص الرئيس السيسي على مصافحة عدد من الأطفال لدى وصوله مركز المنارة والحديث معهم أثناء سيرهم إلى جواره، وأكد على سعادته بالتواجد في الاحتفالية، مهنئا المصريين بـ عيد الفطر المبارك.

وقال الرئيس السيسي: "أهلا وسهلا.. أهلا وسهلا.. سعداء بيكم.. عيد سعيد عليكم.. كل سنة وأنتم طيبين.. اهلا وسهلا.. متشرفين بيكم.. والله متشرفين بيكم.. كل سنة وأنتم طيبين.. سعيد علينا كلنا وعلى كل المصريين".