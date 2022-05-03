حبس 3 من قائدي السيارات بالجيزة لقيامهم بحركات استعراضية معرضين حياتهم والمواطنين للخطر

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 3 من قائدى السيارات بالجيزة لقيامهم بحركات إستعراضية معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.



وكانت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم قد تلاحظ لها أثناء مرورها قيام 3 من قائدى السيارات بحركات استعراضية خطرة والتسبب فى إزعاج المواطنين الأمر الذى قد يعرض حياتهم والمواطنين للخطر.



وتمكنت القوة الأمنية من ضبطهم والتحفظ على السيارات، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة بقصد الترفيه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وعرض السائقين على النيابة العامة التى أمرت بحبسهم.