من كواليس حلقتها في كلمة أخيرة.. أحدث ظهور ليسرا

شاركت الفنانة يسرا صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت يسرا في الصورة من كواليس تصوير حلقتها في برنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي.

وقالت غادة عادل في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة " أون "، :" العمل مع الفنانة يسرا يمثل اجمل شيء في الحياة ".

وأضافت غادة عادل :" يسرا موهبة جبارة فنيا والجميع يتعلم منها لكن قبل ذلك كله بنتعلم منها الاخلاق لأن النجومية دي مش بس شطارة تمثيل أو موهبة أو حنية أو كرم فقط ومعندهاش أنانية الممثل".



وعلقت الفنانة يسرا على مشهد المواجهة الذي بكت فيه غادة عادل بشدة قائلة : “ مشهد المواجهة غادة عادل كانت بتعيط عياط غير طبيعي مش بس كده لكن شيماء سيف كانت بتعيط بالدموع في كواليس تصوير مسلسل أحلام سعيدة”.