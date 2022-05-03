إصابة 5 أشخاص بطلقات نارية في مشاجرة عائلية بسوهاج

أصيب 5 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية، نشبت بين أبناء عمومة؛ إثر خلافات عائلية قائمة فيما بين الطرفين، بدائرة مركز شرطة العسيرات، جنوبي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنها بين كلا من:"طرف أول عبد الحكيم خ ش- 56 سنة- عامل- مصاب بطلق ناري بالفخذ الأيسر- ونجل شقيقه خليل م خ ش- 41 سنة- عامل مصاب بطلق ناري بالإلية اليمني، وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي، وحامد ش ع- 30 سنة- عامل- مصاب بكدمة بفروة الرأس".

وطرف ثانٍ:"خيري ج ا- 35 سنة- عامل، خلف الله ا خ- 27 سنة- عامل- مصاب بجروح رضية بفروة الرأس، بسام ح خ م- 27 سنة- عامل"، والطرفان ابناء عمومة ويقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثالث من الطرف الثاني طبنجة حلوان عيار 9 مطموسة الأرقام، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالضرب واتهم الطرف الأول الثالث من الطرف الثاني بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات عائلية.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.