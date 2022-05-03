عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 5 أشخاص بطلقات نارية في مشاجرة عائلية بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 5 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية، نشبت بين أبناء عمومة؛ إثر خلافات عائلية قائمة فيما بين الطرفين، بدائرة مركز شرطة العسيرات، جنوبي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين دائرة المركز.

بتكلفة 7.8 مليون جنيه.. الانتهاء من إحلال وتجديد خطوط لمياه الشرب في سوهاج

مشاجرة بالأسلحة النارية.. إصابة شخصين واندلاع حريق في 3 عشش بأسيوط

وبالانتقال والفحص تبين أنها بين كلا من:"طرف أول عبد الحكيم خ ش- 56 سنة- عامل- مصاب بطلق ناري بالفخذ الأيسر- ونجل شقيقه خليل م خ ش- 41 سنة- عامل مصاب بطلق ناري بالإلية اليمني، وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي، وحامد ش ع- 30 سنة- عامل- مصاب بكدمة بفروة الرأس".

وطرف ثانٍ:"خيري ج ا- 35 سنة- عامل، خلف الله ا خ- 27 سنة- عامل- مصاب بجروح رضية بفروة الرأس، بسام ح خ م- 27 سنة- عامل"، والطرفان ابناء عمومة ويقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثالث من الطرف الثاني طبنجة حلوان عيار 9 مطموسة الأرقام، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالضرب واتهم الطرف الأول  الثالث من الطرف الثاني بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات عائلية.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج مشاجرة خلافات ابناء العم مصابين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عاما

دعاء للميت في العيد 2022 .. يجعل الملائكة تطوف حوله وتعايده بالقبر

من لم يصل صلاة العيد .. 9 حقائق قد تجعلك تندم

وقت تكبيرات العيد .. متى يبدأ التكبير في عيد الفطر وينتهي وفضله وصيغته

كم عدد تكبيرات صلاة العيد .. وهل فرض أم سنة؟ 3 آراء للفقهاء

متحور جديد أشد فتكا من كورونا.. بيل جيتس يحذر العالم من كارثة

موعد صيام الستة البيض 2022 .. فضلها وأصل تسميتها

السيطرة على حريق نشب بحوش وامتد لقطعة أرض زراعية بسوهاج

موضوعات متعلقة

بتكلفة 7.8 مليون جنيه.. الانتهاء من إحلال وتجديد خطوط لمياه الشرب في سوهاج

ترشيحاتنا

بوليتيكو: غالبية أعضاء المحكمة العليا الأمريكية قرروا حظر الإجهاض

حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام الست من شوال ..اعرف الموقف الشرعي

بعد الحرب الروسية.. تزييف فيديو عن هروب ابنة رئيس أوكرانيا إلى بولندا

ديبورتيفو لا كورونيا يفسخ عقد خوان كارلوس بعد تزويره شهادة إصابته بكورونا

السيطرة على حريق نشب في فدان قمح بسوهاج

من داخل المستشفى,. فنانون يقضون عيد الفطر على سرير المرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدرسة المشاغبين.. أسرار وحكايات أشهر مسرحيات مصر في العيد

نجمات الزمن الجميل في العيد.. صور

أميتاب باتشان.. حكاية النجم الهندي بطل تليفزيون العيد في التسعينات

تخفيف قيود كورونا.. زعماء عرب يؤدون صلاة عيد الفطر وسط المواطنين.. صور

فيديو

تعرف على عقوبة الفيفا ضد السنغال بسبب أحداث مباراة مصر

إظهار الفرحة والتجمّل .. سنن أحرص على اتباعها في عيد الفطر

كوميدي وإثارة .. خريطة أفلام العيد في دور العرض

وصل لـ11 مليونا.. أغلى كارت شحن في مصر قيمته الحقيقية 10 جنيهات .. ما قصته؟

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ