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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

منصة إقرأ لي تتيح نسخة مسموعة من رواية النقشبندي للكاتبة رحمة ضياء

صدى البلد

أتاحت منصة "اقرأ لي" نسخة مسموعة من رواية "النقشبندي" للكاتبة رحمة ضياء، والصادرة  عن دار الشروق.

الرواية قد فازت بجائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول عام 2021، وجاء في حيثيات الفوز: «الرواية تحاول بناء سيرة متخيلة للمُنشد الصوفي الشهير؛ الشيخ سيد النقشبندي، وهي سيرة لم يتم تناولها من قبل. قدمت الكاتبة النص الفائز بإحكام لُغوي واضح، يمزج الواقع بالخيال بطريقة مُقنعة على الصعيد الفني. يكشف النص عن جهد كبير بذَلته الكاتبة خلال مراحل البحث وعبر التناول الفني المُتميز لشخصيات العمل».
 

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عوالم صوفية
 

ومزجت المؤلفة بين الجانب التوثيقي والتخييل، لتقدم للقارئ جانبًا غير مروي عن شخصية ثرية تتمتع بصوت وصفه الموسيقيون بأحد أقوى وأوسع الأصوات مساحة، بما يجعلك تغوص معها في رحلة مدهشة تبدو في ظاهرها أنها تغوص في عوالم الصوفية، لكنها تكشف أيضًا ملمحا من تقلبات النفس البشرية ومشاعرها المنقسمة دائمًا.

رواية النقشبندي الكاتبة رحمة ضياء دار الشروق لشيخ سيد النقشبندي الصوفية

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