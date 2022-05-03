الصحف الإماراتية.. العيد الأكثر بهجة منذ 2020.. مبادرة جديدة في اليمن.. البيت الأبيض يحتفل بعيد الفطر.. بيل جيتس يصدم العالم

الصحف الإماراتية:

*العيد الأكثر بهجة منذ 2020

*بايدن يحتفل بعيد الفطر في البيت الأبيض

*حقيقة انتهاء العمليات الروسية في أوكرانيا

سلطت الصحف الإماراتية صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على أهم الموضوعات في الشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات في الشأن المصري.

البداية من صحيفة البيان، بمشاعر يغلبها الفرح، احتفل المسلمون بعيد الفطر السعيد، حيث امتلأت الساحات والميادين بالمحتفلين بالعيد من الكبار والصغار، في أجواء عفوية تملؤها البهجة، خاصة بعد مرور أعياد عدة متتالية، لم تأخذ طابعاً احتفالياً جماعياً بسبب جائحة كوفيد 19 منذ مطلع 2020.

ويعد هذا العيد الأول منذ تفشي الجائحة، التي تكون فيها مظاهر الاحتفال كاملة، رغم أن الالتزام بالتباعد الاجتماعي، كان ملحوظاً في بعض البلدان خلال صلاة العيد، إلا أن ذلك لم يمنع عودة الفرحة كاملة، خاصة على الأطفال الذين أضفوا بهجتهم على العيد فأسعدوا الكبار. ويأمل المسلمون أن يكون عامهم عام خير، بعيداً عن الآلام والمتاعب، حيث يسود القلق من تداعيات الحرب في أوكرانيا، على حياة الفقراء ومحدودي الدخل. وفي البلاد التي تشهد حروباً، كان الأمل يوحد الجميع صبيحة العيد، خلال زيارة الناس لأحبتهم الذين فقدوهم، آملين أن يكون هذا العيد خاتمة الحروب، وأن يعم السلام بلدانهم والمنطقة والعالم أجمع.

ومن العراق، كشفت وسائل إعلام عراقية، أمس الاثنين، عن تفاصيل غرق 6 أطفال في مدينة الفلوجة العراقية.

ونقلت قناة "السومرية" عن مصدر أمني قوله: إن "طفلة من منطقة النعيمية بمدينة الفلوجة، غرقت في نهر الفرات ليقفز بعد ذلك بعض الأطفال في محاولة لإنقاذها".

وأشار المصدر للقناة إلى أن "الطفلة فارقت الحياة مع اثنين من إخوتها، وثلاثة أطفال آخرين حاولوا إنقاذها"، مضيفا: "تم انتشال جميع جثث الأطفال بعد بحث مطول وجرى نقلهم إلى المستشفى".

ومن اليمن، تعهد رشاد العليمي رئيس المجلس الرئاسي في اليمن، بتوفير كل الظروف اللازمة لإنجاح الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة رغم خروقات الحوثيين وفي المقدمة منها تسهيل حركة تنقل المواطنين عبر الرحلات التجارية من مطار صنعاء أو بين المحافظات. وقال إن زيارته وأعضاء المجلس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وضعت خريطة طريق واضحة لدعم مسارات إعادة التأهيل في كل الجوانب الخدمية والاقتصادية والأمنية والعسكرية.

وإلى اثيوبيا، دارت مواجهات لفترة وجيزة أمس الاثنين في وسط أديس أبابا بين شبان مسلمين إثيوبيين والشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع خلال صلاة جماعية بمناسبة عيد الفطر، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

ولم تتضح بعد الظروف، التي أدت إلى اندلاع المواجهات.

وقال مسؤول إن شرطياً أطلق عن طريق الخطأ قنبلة غاز مسيل للدموع على تجمع للصلاة في وسط العاصمة الإثيوبية.

وقالت شرطة أديس أبابا من جانبها في بيان مقتضب "تسببت أعمال شغب قام بها عدد قليل من الأفراد... أثناء صلاة العيد... بأضرار مادية"، مؤكدة عودة الهدوء. وأضافت أنها "ستعلن لاحقاً سبب اندلاع أعمال الشغب".

وبدأت المواجهات قرب استاد العاصمة الدولي الذي نظمت فيه الصلاة. ولدى امتلاء الاستاد، صلى من لم يتمكنوا من دخوله في الخارج ولا سيما في ميدان مسكل الكبير.

وقال مسؤول في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في أديس أبابا، طلب عدم ذكر اسمه، "ليس لدينا معلومات واضحة" عن سبب اندلاع الصدامات.

ودوليا، قالت بريطانيا أمس الاثنين إنها ستمد أوكرانيا بمساعدات عسكرية إضافية قيمتها 300 مليون جنيه إسترليني (375 مليون دولار)، تشمل معدات حرب إلكترونية ونظام رادار مضادا للصواريخ.

وسبق أن قدمت بريطانيا مساعدات لأوكرانيا بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني.

وأرسلت بريطانيا أكثر من خمسة آلاف صاروخ مضاد للدبابات وخمس منظومات دفاع جوي وغيرها من الذخيرة والأسلحة إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير.

وقدمت الولايات المتحدة مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار إلى أوكرانيا حتى الآن، وفي الأسبوع الماضي طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونغرس الموافقة على مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 20 مليار دولار.

ومن الولايات المتحدة، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن مازحاً في حفل استقبال بمناسبة نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر، إن المسيحيين يواجهون "صعوبات أكثر" من المسلمين خلال الصيام.

وأوضح بايدن: "الأديان الثلاثة الرئيسية متشابهة في نواح كثيرة، لكني أريدكم أن تعرفوا أن لديكم ميزة طفيفة في رمضان: أنا عليّ الصوم 40 يوما. 40 يوما دون حلويات وآيس كريم"، بحسب "روسيا اليوم".

واستقبل الحضور كلمات بايدن بالضحك في اللقاء، الذي حضره زعماء دينيون مسلمون وممثلون عن الجالية.

وأضاف بايدن: "للمرة الأولى منذ عقود، تلاقت الأيام المقدسة للديانات الإبراهيمية الثلاثة في نفس الوقت. فكروا في الأمر. هذه رسالة يا رفاق. أنا أؤمن بهذا حقا".

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، قتل جندي عراقي، وأصيب اثنان بجروح، خلال معارك، أمس الاثنين، بين الجيش العراقي ومقاتلين أيزيديين مرتبطين بحزب العمال الكردستاني الذي يشنّ تمرداً في تركيا، في منطقة واقعة في شمالي العراق، في وقت أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في اتصال هاتفي مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود برزاني، أن القوات العراقية ستلاحق منفذي الهجوم الصاروخي في أربيل، في حين دان رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور برزاني، بشدة، الهجوم، ودعا إلى معاقبة الخارجين على القانون.

ودوليا، دمرت القوات الروسية 38 منشأة عسكرية أوكرانية، بينها مستودعات أسلحة وذخائر، ووقع انفجاران في بلدة حدودية روسية، كما تعرض جسر للتخريب، وأعلنت القوات الأوكرانية تدمير زورقي دورية روسيين، وأعلن وزير الخارجية الروسي أن موسكو لن توقف العمليات العسكرية في التاسع من مايو، كما تكهنت أجهزة استخبارات غربية.

ومن صحيفة الاتحاد، حذر بيل جيتس مؤسس شركة "مايكروسوفت" من أن جائحة فيروس كورونا لم تنته بعد، قائلاً إنه لا يزال من الممكن أن يكون هناك نوع آخر "أكثر انتقالًا وأكثر فتكًا".