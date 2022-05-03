الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار.. نشرة خدمات صدى البلد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، منها حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار والدواجن وأرقام الطوارئ والحديد والأسمنت، نستعرضها فيما يلي:

تشهد حالة الطقس اليوم، طقس ثاني أيام العيد، تحسنا نسبيا في الأحوال الجوية حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا على كافة الأنحاء، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 32 درجة. وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، طقس ثاني أيام العيد، سوف تتغير اتجاهات الرياح لتسود رياح شمالية غربية نشطة مثيرة للرمال

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة ، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الفطر المبارك الموافق 3 مايو 2022، 2 شوال 1443 هجرية بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.

تراجع سعر الذهب في مصر في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 3-5-2022..

استقر سعر الدولار في البنوك المصرية في مستهل تعاملات اليو..

ينشر موقع “صدى البلد”، عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 3-5-2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم أول أيام عيد الفطر.

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، خاصة بعدما شهدت أسعار الحديد انخفاضا طفيفا خلال الأيام الماضية.

ترتفع أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الثلاثاء 3 مايو ثاني أيام العيد، في سوق العبور، ونرصد الأسعار في السطور التالية ويضاف إليه 5-7 جنيهات في أسواق التجزئة.

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية، اليوم الثلاثاء 3 مايو ثاني أيام عيد الفطر، والتي جاءت كالتالي:

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.