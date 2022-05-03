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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار.. نشرة خدمات صدى البلد

صدى البلد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، منها حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار والدواجن وأرقام الطوارئ والحديد والأسمنت، نستعرضها فيما يلي:

طقس ثاني أيام العيد.. تحسن الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة

تشهد حالة الطقس اليوم، طقس ثاني أيام العيد، تحسنا نسبيا في الأحوال الجوية حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا على كافة الأنحاء، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 32 درجة. وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، طقس ثاني أيام العيد، سوف تتغير اتجاهات الرياح لتسود رياح شمالية غربية نشطة مثيرة للرمال

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء ثاني أيام عيد الفطر المبارك

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة ، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الفطر المبارك الموافق 3 مايو 2022، 2 شوال 1443 هجرية بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.

سعر الذهب اليوم 3-5-2022

تراجع سعر الذهب في مصر في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 3-5-2022..

سعر الدولارفي البنوك اليوم 3-5-2022

استقر سعر الدولار في البنوك المصرية في مستهل تعاملات اليو..

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء ثاني أيام عيد الفطر

ينشر موقع “صدى البلد”، عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 3-5-2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم أول أيام عيد الفطر.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 3 مايو ثاني أيام العيد

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، خاصة بعدما شهدت أسعار الحديد انخفاضا طفيفا خلال الأيام الماضية.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 3 مايو ثاني أيام عيد الفطر

ترتفع أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الثلاثاء 3 مايو ثاني أيام العيد، في سوق العبور، ونرصد الأسعار في السطور التالية ويضاف إليه 5-7 جنيهات في أسواق التجزئة.

الدولار بـ 18.52 جنيه.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 3 مايو

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية، اليوم الثلاثاء 3 مايو ثاني أيام عيد الفطر، والتي جاءت كالتالي:

أرقام تهمك.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.

حالة الطقس مواقيت الصلاة اسعار الذهب سعر الذهب اليوم سعر الدولارفي البنوك اليوم

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الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار.. نشرة خدمات صدى البلد

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