حدث ليلًا.. ياسر جلال يرد على المشككين ويقلد صوت الرئيس السيسي.. إجراءات التعاقد مع الفائزين بـ وظائف المدارس اليابانية.. السيطرة على حريق بأحد الكافيهات شرق الإسكندرية

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية:

ردَّ الفنان ياسر جلال على منتقدي تقليد صوت الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى مسلسل "الاختيار 3"، والمشككين في تقليده لصوت الرئيس السيسي، قائلًا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم التعاقد مع كل من تم اختيارة بشكل نهائى من المتقدمين ل وظائف المدارس المصرية اليابانية وفقا لعدة اجراءات

نشر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء، شريط فيديو للتظاهرات أمام المحكمة العليا الأمريكية، ضد مسودة القرار الذي تم الكشف عنها من المحكمة عن نيتها في حظر الاجهاض

أصدرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بيان بعد تقارير إعلامية عن مشروع قرار للمحكمة العليا يقضي بحظر الإجهاض.

قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن حوالي 80 ٪ من مدافع الهاوتزر وذخيرة 155 ملم، التي وعد بها الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر الماضي لأوكرانيا قد تم تسليمها بالفعل.

يعد الفنان الإيطالي “ليوناردو دا فينشي” أحد أكثر الفنانين شهرة في جميع أنحاء العالم، لم يكن رسامًا فقط بل كان أيضًا نحاتًا ومهندسًا معماريًا، وألهمت أعماله أجيالًا يحتفلون بذكراه في جميع أنحاء العالم.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء "ثاني أيام عيد الفطر"، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الغربية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة علي حريق شب داخل عقار بحي الزاوية الحمراء. تلقت عمليات اطفاء القاهرة بلاغا منذ قليل باندلاع حريق بالدور الثاني بعقار سكني بمدينة النور . تم الاتصال بالجهات المعنية والسيطره على الحريق ولايوجد خسائر فى الارواح وجار تحرير محضر واخطار النيابة للتحقيق



تمكنت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية من السيطرة على حريق نشب في أحد الكافيهات بكورنيش سيدي جابر أسفل كوبري سيدي جابر، شرق الإسكندرية، وتمنع امتداده إلى الكافيهات المجاورة، دون خسائر بشرية.