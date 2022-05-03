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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلًا.. ياسر جلال يرد على المشككين ويقلد صوت الرئيس السيسي.. إجراءات التعاقد مع الفائزين بـ وظائف المدارس اليابانية.. السيطرة على حريق بأحد الكافيهات شرق الإسكندرية

صدى البلد

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية:

ياسر جلال يرد على المشككين ويقلد صوت الرئيس السيسي خلال بث مباشر| فيديو

ردَّ الفنان ياسر جلال على منتقدي تقليد صوت الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى مسلسل "الاختيار 3"، والمشككين في تقليده لصوت الرئيس السيسي، قائلًا

ننشر إجراءات التعاقد مع الفائزين بـ وظائف المدارس المصرية اليابانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم التعاقد مع كل من تم اختيارة بشكل نهائى من المتقدمين ل وظائف المدارس المصرية اليابانية وفقا لعدة اجراءات

لقطات من التظاهرات أمام المحكمة العليا الأمريكية ضد حظر الاجهاض

نشر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء، شريط فيديو للتظاهرات أمام المحكمة العليا الأمريكية، ضد مسودة القرار الذي تم الكشف عنها من المحكمة عن نيتها في حظر الاجهاض

أسوأ القرارات في التاريخ الحديث.. تعليق رئيسة مجلس النواب الأمريكي على حظر الإجهاض

أصدرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بيان بعد تقارير إعلامية عن مشروع قرار للمحكمة العليا يقضي بحظر الإجهاض.

البنتاجون: أمريكا سلمت أوكرانيا حوالي 80% من الأسلحة التي وعدت بها

قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن حوالي 80 ٪ من مدافع الهاوتزر وذخيرة 155 ملم، التي وعد بها الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر الماضي لأوكرانيا قد تم تسليمها بالفعل.

في ذكرى وفاة ليوناردو دافنشي.. 18 اقتباسا شهيرا لعبقري عصر النهضة

يعد الفنان الإيطالي “ليوناردو دا فينشي” أحد أكثر الفنانين شهرة في جميع أنحاء العالم، لم يكن رسامًا فقط بل كان أيضًا نحاتًا ومهندسًا معماريًا، وألهمت أعماله أجيالًا يحتفلون بذكراه في جميع أنحاء العالم.

ثاني أيام العيد حار نهارًا لطيف ليلا.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3 مايو

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء "ثاني أيام عيد الفطر"، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الغربية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

إنقاذ قاطني عقار سكني من حريق التهم شقة بالزاوية الحمراء.. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة علي حريق شب داخل عقار بحي الزاوية الحمراء. تلقت عمليات اطفاء القاهرة بلاغا منذ قليل باندلاع حريق بالدور الثاني بعقار سكني بمدينة النور . تم الاتصال بالجهات المعنية والسيطره على الحريق ولايوجد خسائر فى الارواح وجار تحرير محضر واخطار النيابة للتحقيق
 

بالفيديو.. السيطرة على حريق بأحد الكافيهات شرق الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية من السيطرة على حريق نشب في أحد الكافيهات بكورنيش سيدي جابر أسفل كوبري سيدي جابر، شرق الإسكندرية، وتمنع امتداده إلى الكافيهات المجاورة، دون خسائر بشرية.

 

ياسر جلال الرئيس السيسي المدارس المصرية اليابانية حظر الإجهاض السيطرة على حريق

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حدث ليلًا.. ياسر جلال يرد على المشككين ويقلد صوت الرئيس السيسي.. إجراءات التعاقد مع الفائزين بـ وظائف المدارس اليابانية.. السيطرة على حريق بأحد الكافيهات شرق الإسكندرية

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